„Ekstremiści coraz bardziej brutalni. Dostają wsparcie od parlamentarzystów Lewicy”

W Lipsku, Hamburgu i Berlinie lewicowi ekstremiści są coraz bardziej brutalni wobec sił bezpieczeństwa i przeciwników politycznych, a wsparcie otrzymują od parlamentarzystów Lewicy, którzy powinni bronić praworządności - pisze niemiecki „Die Welt”.

W Niemczech istnieją powiązania między politykami a radykałami, a w niektórych przypadkach należą oni do tego samego środowiska - twierdzi dziennik. Do niedawna istniejące granice przestały dziś obowiązywać, ponieważ „posłowie działają jako przedłużone ramię chcących znieść demokratyczne rządy prawa działaczy i oferują im konkretne wsparcie polityczne” w urzędach lokalnych i Bundestagu – przekonuje gazeta.





Akceptują przemoc aż do możliwej śmierci

– Obserwujemy, że niczym nieograniczona przemoc jest skierowana przeciwko władzy państwowej oraz przeciwnikom politycznym – ostrzega szef(BfV), czyli niemieckiego kontrwywiadu,. Jego zdaniem sprawcy akceptują potencjalne obrażenia fizyczne swoich przeciwników, aż do „możliwej śmierci”.Bojowość nowych grup wykracza poza względnie spontaniczne działania, np. podczas legalnych demonstracji, i stąd jak twierdzi Haldenwang, BfV obserwuje je pod kątem możliwego przekształcenia w struktury terrorystyczne.Wiele z tych ugrupowań powstało na przełomie XX i XXI wieku w celu promowania radykalnych idei w ramach partiii nazywa się je lewicą antykapitalistyczną, lewicą socjalistyczną lub. Spośród około 60 tys. członków Lewicy zaledwie kilka tysięcy należy do takich stowarzyszeń, ale mają duży wpływ polityczny na kurs partii, zwłaszcza że co najmniej 15 z 69 posłów Bundestagu należy do jednej lub kilku z tych grup – pisze „Die Welt”.Jak przypomina dziennik, przypadekz 2020 roku pokazał, jak wielka jest czasami akceptacja dla radykalnych postaw. Wywodząca się z partii Lewica i monitorowanej przez BfV antykapitalistycznej lewicy prawniczka głosami m.in. CDU i SPD została bowiem wybrana na sędzięDziennik zwraca również uwagę, że część problemówznajduje się w obszarze zainteresowań radykałów, np.. Z tego powodu dziesiątki tysięcy osób wyszło na ulice podczas szczytu G20 w Hamburgu w 2017 roku, w tym związkowcy i przedstawiciele Kościołów. W trakcie zamieszek rannych zostało prawie 500 policjantów, a demonstranciJako najważniejsze bastiony radykalnej lewicy „Die Welt” wymienia. Według BfV wszystkie trzy miasta oferują radykałom „szerokie, życzliwe i łatwe do zmobilizowania środowisko”, czyli mieszkańców i polityków, którzy wspierają ich np. podczas demonstracji.„W Hamburgusą tak nieskrępowani, że”, którzy np.– ubolewa członek Bundestagu. Chodzi tutaj o hamburskiego senatora (ministra) spraw wewnętrznychz SPD, który został zaatakowany pod koniec 2019 roku. Jego służbowy samochód został obrzucony przez zamaskowanych sprawców kamieniami i butelkami z farbą, kiedy jegosiedział w środku pojazdu w foteliku dziecięcym.