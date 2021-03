Erupcja w Indonezji. Kłęby gorącego popiołu sięgają nawet 5 km [WIDEO]

Wulkan Mount Sinabung w Indonezji wyrzucił chmurę gorącego popiołu i pyłu na wysokość nawet pięciu kilometrów. To pierwsza duża erupcja tego wulkanu od sierpnia ubiegłego roku – informuje Reuters.

W wyniku wybuchu nikt nie został ranny, jednak już wcześniej zalecono mieszkańcom, aby pozostali co najmniej 3 kilometry od krateru.



W prowincji Sumatra Północna od końca 2020 roku obowiązuje drugi, najwyższy alert zagrożenia.



W mediach społecznościowych zamieszczono filmy, na których widać panikę mieszkańców po erupcji, gdy na niebieskim niebie pojawiła się ogromna chmura popiołu.

An Indonesian volcano has erupted spewing a spectacular column of ash thousands of metres into a powder-blue sky.



Vulcanologists recorded 13 separate blasts as Mount Sinabung leapt to life, belching debris up to 5,000 metres (16,400 feet) above Sumatra pic.twitter.com/PbyUvCZSsg