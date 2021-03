Katastrofa drogowa w Kalifornii. 14 osób zginęło na miejscu

W zderzeniu dwóch samochodów w południowej Kalifornii zginęło we wtorek co najmniej 15 osób. Dziesięciu rannych przewieziono do szpitali. Ofiarami katastrofy są prawdopodobnie nielegalni imigranci.

Do wypadku doszło na drodze stanowej 115, w rejonie położonego w pobliżu granicy z Meksykiem miasta El Centro, ok. 160 km na wschód od San Diego. SUV marki Ford, w którym według ratowników było 27 osób, zderzył się z przewożącą żwir ciężarówką.



Dyrektor pogotowia ratunkowego regionalnego centrum medycznego w El Centro Judy Cruz poinformowała na konferencji prasowej, że 14 osób zginęło na miejscu. Siedem rannych osób przewieziono do szpitala w El Centro, gdzie jedna z nich zmarła. Niezależnie od tego, dwie ofiary wypadku zostały przetransportowane do szpitala w Brawley.



Według dyrektora szpitala w El Centro dr Adolphe'a Edwarda ofiarami katastrofy są nielegalni imigranci. Podkreślił, że ranni doznali poważnych urazów.



Według rzecznika kalifornijskiej policji drogowej Jake’a Sancheza kierowca ciężarówki odniósł w katastrofie drobne obrażenia. W opinii funkcjonariusza w fordzie zgodnie z prawem nie powinno jechać więcej niż siedem do ośmiu osób.





