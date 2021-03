Zabójstwo 3-letniej Hani. RPD: System nie działa, tak dłużej być nie może

Kolejna tego typu sprawa i padają takie hasła, że rodzice tutaj coś zrobili. To nie są rodzice, to nie są opiekunowie. Ja się zastanawiam, czy to są ludzie w ogóle, bo na pewno to są bestie – powiedział w programie „O tym się mówi” w TVP Info Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, odnosząc się do zabójstwa 3-letniej Hani z Kłodzka.

Trzyletnia Hania z Kłodzka miała zostać zabita przez matkę, 30-letnią Lucynę K., i jej konkubenta, 25-letniego Łukasza B. Sprawcy usłyszeli zarzuty zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Jak informują reporterzy programu „Alarm!” w TVP1, sąsiedzi od dawna zgłaszali, że w rodzinie dochodzi do awantur. Osoby, które sprawowały nadzór nad rodziną, twierdzą jednak, że nie zauważyły żadnych niepokojących zachowań.





RPD: Takich spraw jest całe mnóstwo

Do sprawy odniósł się na antnie TVP Info RPD Mikołaj Pawlak. – Tak nie może być dłużej. Widać, że ten system w tej formie nie działa. Nadzór nad instytucją kuratorów czy asystentów jest chyba za słaby.– ocenił.– A nas wszystkich uczulam i apelują o to, żeby była większa wrażliwość. Kuratorzy i asystenci to jedno, ale my – sąsiedzi, koledzy, rodzina – nie możemy pozostawać bierni. My musimy być aktywni, bo tych spraw – a już w ostatnich tygodniach – jest całe mnóstwo.– powiedział RPD.