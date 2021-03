Xi Jinping: Jesteśmy gotowi dostarczyć Polsce szczepionki

Przywódca ChRL Xi Jinping oświadczył w rozmowie telefonicznej z prezydentem Andrzejem Dudą, że Chiny przywiązują dużą wagę do relacji z Polską i są skłonne je zacieśniać, dostarczyć Polsce szczepionki na COVID-19 i wspierać import polskich towarów rolno-spożywczych – podała chińska agencja Xinhua.

KORONAWIRUS – RAPORT



Xi podkreślił, że Polska jest ważnym krajem Europy Środkowowschodniej i istotnym członkiem Unii Europejskiej, a z Chinami łączy ją partnerstwo strategiczne - przekazała Xinhua w poniedziałek późnym wieczorem czasu pekińskiego.



Przywódca ChRL ocenił, że w obecnej sytuacji Chiny i Polska powinny wzmocnić komunikację strategiczną i pogłębić pragmatyczną współpracę, a także wspólnie odpowiadać na różnorodne zagrożenia i wyzwania. Chiny są gotowe do współpracy z Polską na rzecz stabilności i długoterminowego rozwoju relacji dwustronnych - dodał.



Xi zaznaczył, że jego kraj jest skłonny wzmocnić wymianę doświadczeń dotyczących walki z pandemią koronawirusa i wznawiać w uporządkowany sposób podróże dwustronne. Chiny są skłonne dostarczyć Polsce szczepionki na COVID-19 w granicach swoich możliwości i w zależności od zapotrzebowania ze strony polskiej - powiedział.





„Chiny są skłonne pracować wspólnie z Polską”

źródło: pap

Chiński przywódca podkreślił również, że w czasie pandemii do rekordowego poziomu wzrósł transport towarów połączeniami kolejowym łączącymi Chiny z Polską i Europą. Ocenił to jako oznakę współzależności łańcuchów dostaw między Chinami a Polską i innymi krajami UE - podała Xinhua.Przywódca ChRL oświadczył też, żepoprzez tworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy Chinami a Europą Środkowowschodnią. Ocenił, że zakończenie negocjacji w sprawie wszechstronnej umowy inwestycyjnej UE-Chiny przyczyni się do poszerzenia pola współpracy polsko-chińskiej.Xi przypomniał również o niedawnym szczycie przywódców Chin i państw Europy Środkowowschodniej w formacie „17+1”, który odbył się w trybie wideokonferencji. Chiny są skłonne pracować wspólnie z Polską, aby promować tę współpracę - zadeklarował.