W Bułgarii brakuje szczepionek dla seniorów. Podano powód

Nowa praktyka organizowania w Bułgarii tzw. szczepień korporacyjnych sprawiła, że brakuje szczepionek na COVID-19 dla seniorów. Akcje zbiorowych szczepień w miejscu pracy rozpoczęły najpierw banki i wielkie firmy, a z czasem dołączyli do nich inni pracodawcy.

Korporacyjne szczepienia polegają na sporządzaniu przez pracodawców listy chętnych i dostarczaniu preparatów do firmy. Prócz dużych korporacji akcje takie organizowane są m.in. na wyższych uczelniach, w teatrach i firmach medialnych.



Dla wielu starszych osób zabrakło w związku z tym szczepionek, a odpowiedzialni za ich zaszczepienie lekarze rodzinni - według wtorkowych danych organizacji i instytucji medycznych - otrzymali mniej niż jedną czwartą zamówionych szczepionek.



Problemy spowodowane brakiem szczepionek pojawiły się w całej Bułgarii, a tzw. zielone korytarze dla wszystkich osób chcących się zaszczepić zostały unieruchomione. Szczepionki są obecnie przeznaczone wyłącznie dla osób należących do czterech grup priorytetowych; są to medycy, nauczyciele, policjanci i osoby powyżej 65. roku życia. Jednak szczepionek brakuje również dla nich.



Rekordowa liczba zakażeń

Ponadto, z opublikowanych we wtorek danych resortu zdrowia wynika, że w kraju odnotowano najwyższą od ponad dwóch miesięcy liczbę zakażeń koronawirusem.Ostatnio tak dużo nowych zakażeń odnotowano w Bułgarii 15 grudnia 2020 roku.co jest najwyższym wskaźnikiem od 2 stycznia.W niektórych szpitalach na prowincjiDzieje się tak m.in. w położonym północnym wschodzie kraju Razgradzie. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii również jest najwyższa od początku stycznia.Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19, która w ostatnich tygodniach wynosiła około 50-60 na dobę, sięga powyżej 100.

Restrykcje sanitarne

Mimo tych niepokojących trendów, w poniedziałek w BułgariiOtwarto lokale gastronomiczne, szkoły językowe, zezwolono na organizowanie krajowych wycieczek. Od początku lutego czynne są duże centra handlowe, kina i teatry.W ciągu ostatniej doby w Bułgariiw tym 38 775 osób otrzymało już dwie dawki.We wtorek zaczęło się szczepienie członków komisji wyborczych w związku z wyznaczonymi na 4 kwietnia wyborami parlamentarnymi. Resort zdrowia zapewnił, że zarezerwowane są dla nich po dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech.