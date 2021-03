Niemowlę zmarło na sepsę. Dziewczynka była konsultowana przez teleporadę

Dziecko trafiło do szpitala z zaawansowaną sepsą. – W przypadku tzw. „sepsy piorunującej” pełne objawy niewydolności narządowej rozwijają się w ciągu kilku godzin – wyjaśnia portalowi tvp.info Agata Pustułka, rzecznik prasowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sprawę bada prokuratura.

O sprawie poinformował Polsat News. Pierwsze objawy choroby dziecka miały być konsultowane poprzez teleporadę. Dopiero kiedy stan dziewczynki gwałtownie się pogorszył, trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Jednak na pomoc było już za późno.



– Był to przypadek wstrząsu septycznego i ciężkiej niewydolności wielonarządowej. Sepsa powstaje na skutek zakażenia, które w początkowej fazie może być trudne do odróżnienia od przeziębienia lub nieżytu żołądkowo-jelitowego. W przypadku tzw. „sepsy piorunującej” pełne objawy niewydolności narządowej rozwijają się w ciągu kilku godzin. Takie sytuacje występują niezwykle rzadko, najczęściej u pacjentów z obniżoną odpornością – mówi nam Agata Pustułka, rzecznik prasowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.



Zakażenia sepsą wywołują meningokoki lub pneumokoki. Sprawę bada zabrzańska prokuratura.

#wieszwiecej Polub nas