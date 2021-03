Hołownia twierdzi, że „bije” PiS. „Są sondaże na zasadzie: płacisz i wymagasz” [WIDEO]

Szymon Hołownia pochwalił się w internecie sondażem, w którym – jak stwierdził – Polska 2050 o 3 punkty procentowe „bije” PiS. Posłanka Paulina Hennig-Kloska, która do Hołowni odeszła z Nowoczesnej idzie o krok dalej i mówi o zmianie lidera sondaży. – Od razu przypomniał mi się taki sondaż, w którym Nowoczesna była liderem sceny politycznej w Polsce i wyprzedzała wszystkie partie. Są sondaże na zasadzie „płacisz to wymagasz”. Ktoś zamawia sondaż po to, żeby był taki wynik i dostaje produkt, za który zapłacił – przekonywał w rozmowie z tvp.info Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

W jednym sondażu Polska 2050 jest na pierwszym miejscu, w drugim na trzecim

Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050: Oczekiwana przez wielu zmiana na pozycji lidera

Robert Telus z PiS: Projekt polityczny PO się skończył, media będą pompować Hołownię

„Widzieliście pewnie wczoraj ten sondaż IBSP, który pokazał, że bijemy PiS o 3 punkty procentowe i jesteśmy pierwsi na liście” – chwalił się podczas porannej konferencji dla internautów lider Polski 2050W badaniu IBSP dla StanPolityki.pl Polska 2050 ma 31,26 proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 26,96 proc., Koalicja Obywatelska 18,85 proc., Lewica 9,34 proc., Konfederacja 6,96 proc., PSL 3,23 proc. Co ciekawe w badaniu widnieje Agrounia, która nie pojawia się w innych sondażach. Chce na nią głosować 3,01 proc. Polaków. Inną partię wybrałoby natomiast 0,39 proc. ankietowanych.– Sytuacja wysunięcia się przez Polskę 2050 na pierwsze miejsce w sondażach przykuła uwagę w sposób zasadny. Była to przez wielu oczekiwana zmiana na pozycji lidera w sondażach – stwiedziła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Przypomnieliśmy, żeAnalityk sondaży Marcin Palade pytał na Twitterze, ile 31 proc. poparcia w badaniu IBSP kosztowało Szymona Hołownię. Jak na takie sugestie patrzy Polska 2050? – Nie dam się wciągnąć w takie dyskusje. To są dyskusje teoretyków polityki. Ja się zajmuję praktyką polityczną. Zamierzamy ciężko pracować najbliższe 2 lata, by stworzyć nowy plan dla Polski – tłumaczyła Hennig-Kloska, która twierdzi, że jej ugrupowanie sondaży nie kupuje. Kategorycznie zaprzeczają temu także przedstawiciele IBSP.W poniedziałek wszystkie największe portale sympatyzujące z opozycją informowały o zaskakująco dobrym dla Hołowni sondażu. Dlaczego zdecydowały się na publikację badania, które tak znacząco odbiega od innych? – Widać gołym okiem, że projekt polityczny Platforma Obywatelska się skończył.– ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus.

Ireneusz Raś z PO: Sondaże powinny zwrócić uwagę zarządowi mojej partii, jak pewne decyzje mogą skutkować w przyszłości

Arkadiusz Iwaniak z SLD: Degrengolada wewnętrza w PO następuje

Tomasz Rzymkowski z PiS: Mamy przede wszystkim pompowanie Szymona Hołowni

Poseł PO Ireneusz Raś z konserwatywnego skrzydła zdradził Wp.pl, że wielu członków jego partii rozważa odejście po decyzji zarządu dotyczącej aborcji. – Te sondaże tylko powinny zwrócić uwagę zarządowi mojej partii, jak pewne decyzje skutkują i jak mogą skutkować w przyszłości. Upraszczając, jest ta decyzja odbierana jako aborcja na życzenie, co niewątpliwie nie pomaga w pozyskiwaniu nowych członków – mówił Raś.Czy słabnące poparcie dla PO może przypieczętować rozłam w Koalicji Obywatelskiej? Posłów przyciągnie po korzystnych sondażach Polska 2050? –Co do rozpadu w KO, to tak się może stać. Przypomnę, że my to obserwowaliśmy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej; wtedy, kiedy traciliśmy władzę, to poparcie leciało nam łeb na szyję. Taka degrengolada wewnętrzna w PO następuje. My się znamy, lubimy, kawał życia spędziliśmy razem. Udało nam się wrócić, bo Włodzimierz Czarzasty wprowadził z powrotem partię do Sejmu – mówił poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak.– To jest przede wszystkim pompowanie Szymona Hołowni.Oprócz batalii o stworzenie kółka w Sejmie to pan Hołownia i jego zaplecze właściwie nic nie zaproponowali – przekonywał wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.