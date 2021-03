Z OFE na IKE – rząd przyjął projekt. „Środki z IKE będą prywatną własnością oszczędzającego”

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa – podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

We wtorek rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Resort funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE na nowe IKE lub przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).



Po wejściu w życie ustawy będzie można złożyć deklarację wyboru ZUS. Wybór IKE nie wymaga żadnych aktywności – środki zostaną przekazane automatycznie.



„Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Sprawa jest prosta: było OFE, pieniądze były publiczne. Będzie IKE, pieniądze będą prywatne” – podkreślił cytowany w komunikacie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.



Według niego reforma tworzy „podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności na „jesień życia”, a przy tym zatrzymujemy szkodliwy odpływ kapitału z polskiej giełdy”.



Transfer środków na początku 2022 roku

Ministerstwo wyjaśniło, że zgodnie z projektem ustawy, transfer środków nastąpi na początku 2022 roku. Wtedyw które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.Dodano, że„Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do października 2022 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. „suwak” (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. Tak więc w ich przypadku na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków” – wyjaśniono.Resort wskazał, żeZapewniono, że będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego

Zgodnie z projektem, z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. „Do jej zapłaty, w dwóch transzach będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią w 2022 r. w dwóch transzach do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.– wyjaśniono.Według ministerstwaPodkreślono, że w ustawie zapisano wprost, żei nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.Przypomniano ponadto orzeczenie TK z 2015 roku, który przesądził, że„W IKE pieniądze będą prywatne, z ustawową gwarancją własności” – zapewniono.

Według wiceministra Waldemara Budy, IKE staną się dla Polaków powszechnym sposobem oszczędzania na emeryturę. „Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa” – ocenił.



„Pozwoli to na uporządkowanie systemu emerytalnego w oparciu o 3 rozwiązania: emerytura dożywotnia z ZUS, prywatne środki z systemu pracowniczego (PPK, PPE) i indywidualnego” – twierdzi z kolei w zamieszczonym wpisie na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.



Ministerstwo dodało, że pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu.



„Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze „znaczona” i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego” – podkreślono.



