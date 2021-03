Osamotniona PO. Poseł SLD: Nie podoba wam się TVP Info, to nie chodźcie tam [WIDEO]

Szef PO Borys Budka zdradził, że jego partii udało się zebrać kilkanaście tysięcy podpisów w sprawie likwidacji TVP Info. PO, która ogłosiła zbiórkę miesiąc temu, ma 33 tys. członków. – Wiem, że w terenie działacze PO podchodzą do tego pomysłu bardzo sceptycznie. Polecam wszystkim politykom PO: jeśli nie podoba wam się TVP Info, to po prostu nie przychodźcie i nie korzystajcie z tego kanału informacyjnego. Po co przychodzicie do programów „Minęła 20” czy „Minęła 8” i wszystkich innych. Po prostu zrezygnujcie i nie przychodźcie – powiedział w rozmowie z tvp.info poseł SLD Arkadiusz Iwaniak.

Borys Budka tłumaczy się z małego zainteresowania zbiórką PO

Tomasz Rzymkowski z PiS: Zbiórka Budki i Trzaskowskiego jak ruch obywatelski „Czajka”

Ireneusz Raś z PO: Nie wiem, czy będzie trzecia inauguracja zbiórki

#wieszwiecej Polub nas

W Radiu Zet przewodniczący Platformy Obywatelskiejbył pytany o postępy w zbiórce podpisów nad obywatelskim projektem ustawy likwidującym TVP Info i abonament radiowo-telewizyjny. „W tej chwili to jest kilkanaście tysięcy podpisów” – poinformował szef PO, który wspólnie ze swoim zastępcąogłosił zbiórkę 6 lutego. Prezydent Warszawy informował wówczas, że akcja rozpocznie się od poniedziałku. Oficjalnie zbiórka została jednak zainaugurowana dopiero w piątek 23 lutego. Budka i Trzaskowski mówili o niej na konferencji prasowej w centrum Warszawy. Mamy początek marca, więc dziennikarka Radia Zet stwierdziła, że „szału nie ma” i to „tylko” kilkanaście tysięcy. „Spokojnie pani redaktor, to jest aż. Spokojnie, potrzeba 100 tysięcy i tyle będzie uzbierane” – tłumaczył się zakłopotany Budka.– Ta inicjatywa już się zakończyła. To można obserwować poprzez występy medialne polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy już do tego tematu nie wracają. Nie wiem, czy to wynika z elementarnej kultury, ponieważ bardzo często i gęsto występują w mediach publicznych, które chcą zlikwidować.– ironizował Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki.– Nie wiem, czy będzie trzecia inauguracja zbiórki. Bez względnie na ilość inauguracji mogę powiedzieć jedno. Ilość podpisów na pewno się zbierze odpowiednią.Brałbym to mocno pod uwagę, bo to nie jest efekt stolików wystawionych na zewnątrz, które pozwoliłyby uzbierać bardzo dużo podpisów, ale to wysiłek ludzi, którzy pokonują kilka przystanków, przyjeżdżają do biur poselskich – mówił poseł PO Ireneusz Raś.

Marcin Horała z PiS: Słabość organizacyjna PO

Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050: Nie można potraktować TVP jak nogi do amputacji

Robert Telus z PiS: Poroniony pomysł o likwidacji TVP Info

źródło: portal tvp.info

– Po pierwsze widzimy tutaj słabość organizacyjną PO, bo bardzo często zbieranie podpisów wykazuje pewną sprawność zbierających.To tylko problem polityków PO. Tak jak mówił Rafał Trzaskowski w czasie kampanii wyborczej, że chodzi o to, aby oni nie dostawali tych trudnych pytań – ocenił wiceminister infrastruktury Marcin Horała.Już w poprzedniej kadencji proponowaliśmy likwidację Rady Mediów Narodowych złożonej z czynnych polityków Prawa i Sprawiedliwości i zamienienie ich na Radę Społeczną Mediów, złożoną ze środowisk artystów, dziennikarzy i świata kultury – argumentowała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.– Przecież to jest pomysł poroniony, żeby likwidować Telewizję Polską, tak ważny kanał jak TVP Info. Telewizję, która jest przez społeczeństwo dobrze odbierana. Przecież często TVP w różnych pasmach jest najlepiej oglądana.Nie została dobrze odebrana tylko przez polityków PO – przekonywał poseł PiS Robert Telus.