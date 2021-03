Meghan Markle chce od wydawcy tabloidu 1,5 miliona funtów

Meghan Markle, brytyjska księżna Sussex, domaga się od tabloidu 1,5 miliona funtów (2,1 miliona dolarów) kosztów prawnych. To efekt wygranego procesu z wydawcą tabloidu „The Mail on Sunday” po tym, jak opublikowano obszerne fragmenty jej prywatnego listu do ojca.

Kilkanaście dni temu żona brytyjskiego księcia Harry'ego wygrała proces sądowy z wydawcą tabloidu „The Mail on Sunday”, który opublikował jej prywatny list do ojca.



Meghan pozwała Associated Newspapers Limited za nadużycie prywatnych informacji, naruszenie praw autorskich i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Wysoki Trybunał w Londynie orzekł, że Meghan miała „uzasadnione oczekiwanie, że treść tego listu pozostanie prywatna”.



Na wtorkowej rozprawie służącej m.in. ustaleniu kosztów prawnicy Meghan zażądali 1,5 miliona funtów honorariów prawnych. Wydawca ma przekazać wszelkie posiadane kopie listu i opublikować na pierwszej stronie oświadczenie o wyniku rozprawy. Jej prawnik, Ian Mill, poinformował, że przyjmą nominalne odszkodowanie w oparciu o zyski, jakie Mail osiągnął z artykułów o księżnej. Ingerencja tabloidów w życie pary książęcej miała być, jak wynika z różnych wypowiedzi zainteresowanych, jednym z kluczowych powodów ich rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych.

