Pekin chce do lipca zaszczepić niemal połowę Chińczyków

Chińskie władze chcą do końca lipca podać 40 proc. mieszkańców kraju co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19 – powiedział we wtorek główny ekspert rządu ChRL ds. koronawirusa Zhong Nanshan. W Pekinie ruszyły tymczasem szczepienia osób po 59. roku życia.

Zhong podkreślił podczas wirtualnego forum, że do końca lutego w Chinach podano 3,56 dawki szczepionek w przeliczeniu na 100 mieszkańców, znacznie mniej niż w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy USA. Taka proporcja przekłada się na ok. 50 mln dawek podanych dotąd w Chinach.



Ekspert zaznaczył jednak, powołując się na swoje kontakty w krajowych służbach sanitarnych, że do końca czerwca władze ChRL chcą osiągnąć poziom 40 podanych dawek na 100 mieszkańców. We wtorek Zhong wyjaśnił natomiast w rozmowie z agencją Reutera, że do końca lipca jedną lub dwoma dawkami zaszczepionych ma być 40 proc. społeczeństwa.





Szczepienia osób starszych

Dopuszczono cztery różne szczepionki na Covid-19

Tymczasem w Pekinie rozpoczęły się szczepienia niektórych osóba wkrótce program zostanie rozszerzony również na osoby poniżej 18. roku życia – ogłosiło we wtorek w mediach społecznościowych pekińskie Centrum Kontroli Chorób (CDC).Według informacji państwowego dziennika „Global Times” szczepienia osób starszych rozpoczęto na razie tylko w niektórych dzielnicach Pekinu. Nie ruszyły one natomiast jak dotąd w innych miastach, w tym w Szanghaju – podała gazeta.W Chinach kontynentalnych do powszechnego użytku dopuszczono dotychczas cztery różne rodzime szczepionki na Covid-19.a czwarty ma być skuteczny już po jednej dawce.Obecne wytyczne zalecają podawanie tych szczepionek tylko ludziom w wieku 18-59 lat. Oficjalnie władze ChRL skupiają się na zapobieganiu infekcjom przywleczonym z zagranicy i nie uznają osób starszych za grupę priorytetową w kolejce do szczepień.Według ekspertów cytowanych przez „Global Times” szczepienia osób poniżej 18. roku życia i powyżej 59. roku życia ruszą prawdopodobnie, po dorocznej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli parlamentu ChRL.