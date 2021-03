Ujęto złodzieja rycerskiego uzbrojenia. Miecze i stalowa rękawica zniknęły

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kradzież mieczy i rękawicy, należących do bractwa rycerskiego z Nidzicy – podała we wtorek warmińsko-mazurska policja. Uzbrojenia, które służyło do inscenizacji średniowiecznych walk, nie udało się odzyskać.

Do kradzieży na zamku w Nidzicy doszło pod koniec ubiegłego roku. Łupem złodzieja padły cztery miecze i stalowa rękawica, należące do bractwa rycerskiego. Zginęły też narzędzia elektryczne, rusztowanie i drobne przedmioty budowlane, które były własnością firmy prowadzącej prace remontowe na terenie zamku. Poszkodowani oszacowali straty na blisko 8 tys. zł.



Teraz funkcjonariusze z wydziału kryminalnego ustalili i zatrzymali 36-latka podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał dwa zarzuty kradzieży – podała policja. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



– Uzbrojenia skradzionego bractwu rycerskiemu nie udało się odzyskać – powiedziała st. sierż. Alicja Pepłowska z nidzickiej policji.

Tamtejsze bractwo od wielu lat zajmuje się kultywowaniem tradycji rycerskich oraz propagowaniem historii i kultury średniowiecza, m.in. przez organizację na zamku turniejów i pokazów walk. Rycerze z nidzickiej komturii uczestniczą w corocznych inscenizacjach Bitwy pod Grunwaldem