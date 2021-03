Groźny wypadek w Olecku. Samochody stanęły w płomieniach

Na obwodnicy Olecka doszło do zderzenia dwóch aut, które zaczęły się palić – poinformowała oficer prasowa policji w tym mieście Justyna Sznel. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą wojewódzką 655 prowadzącą do Giżycka. To od lat feralne miejsce.

Justyna Sznel poinformowała, że we wtorek rano jadący od strony Giżycka volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu obwodnicą busowi marki Ford. Doszło do zderzenia, auta zaczęły się palić.



– Samochodami podróżowały łącznie 4 osoby, o własnych siłach opuściły auta – podała Sznel i dodała, że pożar samochodów ugasili strażacy.



Kierowca volkswagena śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Suwałkach, jego pasażerka i pasażerka z forda trafiły do szpitala w Ełku.



Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.



Skrzyżowanie obwodnicy Olecka z drogą na Giżycko jest feralnym miejscem, od lat dochodzi tam do tragicznych, często śmiertelnych wypadków. Kierowcy skarżą się, że w tym miejscu jest zła widoczność.



