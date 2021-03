Polizał długopis i ugodził nim strażniczkę miejską. Nietypowa interwencja w Krakowie

Zaczęło się niepozornie, a skończyło agresją. Tak w skrócie można opisać interwencję krakowskich strażników miejskich, którzy próbowali zwrócić uwagę pijanemu mężczyźnie leżącemu na przystanku MPK. Poszkodowana została strażniczka miejska.

Sytuacja miała miejsce na ulicy Krakowskiej w Krakowie. Mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu, leżał na ławce na przystanku. Z tego też powodu interweniowała straż miejska.



Pijany zaczął obrażać funkcjonariuszy. „Perspektywa grzywny rozsierdziła go na dobre i gdy tylko otrzymał formularz informacyjny dot. danych do przelewu, ostentacyjnie wyrzucił go do pobliskiego kosza. Po czym podszedł do strażniczki wypisującej mandat, wziął od niej długopis, by podpisać blankiet, polizał, i wbił go w jej palec, przebijając rękawiczkę ochronną” – poinformowała straż miejska w komunikacie.



Następnie agresor zaczął się oddalać i nie reagował na żadne polecenia strażników. W końcu jeden z funkcjonariuszy ruszył za mężczyzną i chwycił go za rękę. Doszło do szamotaniny, jednakże udało się obezwładnić agresora i założyć mu kajdanki.



Nietrzeźwy mężczyzna trafił na komisariat policji, a stamtąd na izbę wytrzeźwień. Dopiero po jej opuszczeniu zostanie przesłuchany.



