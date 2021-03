Opozycja rozochocona wyrokiem sądu. Znów prowokują katolików

„Tęczowa Maryja nie obraża. Udostępniajcie zdjęcie, niech zaleje Twittera!” – apelują w sieci politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Powód? Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił we wtorek trzy osoby oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczyła rozlepiania nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą.

Sprawa Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. dotyczy wydarzeń z nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r., gdy wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te pojawiły się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie.



– Gruntowna analiza materiału dowodowego przedstawionego przez oskarżycieli w tej sprawie oraz analiza wszechstronna okoliczności tej sprawy nie wskazały, by oskarżone swoim zachowaniem wypełniły znamiona zarzucanego im czynu zabronionego – oświadczyła we wtorek sędzia Agnieszka Warchoł w wygłoszonym uzasadnieniu wyroku.



Dodała, że nie doszło do sytuacji, w której wypełniono by łącznie trzy elementy: obrazę uczuć religijnych innych osób, obrazę wywołało znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca obrzędów religijnych oraz znieważenie to zostało uczynione publicznie.



Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura nie wyklucza apelacji. Opozycja już jednak świętuje.

Kończąc wątek #tęczowaMaryja oczami wyobraźni widzę międzynarodową awanturę, gdyby naklejki lub plakaty z tęczowym Mahometem lub Gwiazdą Dawida zdobiły polskie śmietniki i toalety. Symboli religijnych nie wolno po prostu tak traktować. Jak można mówić, że to nie jest obraźliwe?! pic.twitter.com/HXPEfJZ5cv — Andrzej Gajcy (@A_Gajcy) May 7, 2019

Opozycja znów profanuje

Jak wskazywały badania, blisko dwie trzecie Polaków – aż 64 proc. – popiera reakcję państwa w sytuacji, gdy profanowane są ważne symbole religijne, a jedynie 16 proc. jest temu przeciwnych. Niewątpliwie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej jest święty dla milionów Polaków. Jednak przedstawiciele opozycji nie kryją zadowolenia, że dalej będzie można go przerabiać dodając elementy symboliki środowisk LGBT.

„Są jeszcze sądy w Rzeczypospolitej” – zareagował na te doniesienia Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. „Brawo i szacunek za waszą walkę i niezłomność!” – zwrócił się do uniewinnionych.



Inna z posłanek Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer dodała: „Tęcza nie obraża, a prawda i sprawiedliwość zwyciężyły!”



„Tęcza nie obraża” – napisał tekże na Twitterze Sławomir Potapowicz, radny Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Rady Warszawy.



„Sprawa tęczowej maryjki zamknięta" – wskazała posłanka Platformy Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.



„Opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia" – stwierdził Szymon Hołownia z Polski 2050.

„Jestem wściekły, że w 2021 roku, w sercu Europy, dopiero sąd musiał stwierdzić, że tęcza nie obraża. Polska naprawdę może być innym, lepszym domem, a nie piekłem dla wielu” – napisał.Zobacz także -> Jak Lewica głosowała ws. Żołnierzy Wyklętych w 2011 roku? Nie uwierzycie „Tęczowa Maryja nie obraża. Udostępniajcie zdjęcie, niech zaleje Twittera” – dodała Joanna Scheuring Wielgus (Lewica).