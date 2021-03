Śmierć Polaka w Meksyku. Prokuratura zarzuca Onetowi sianie dezinformacji

Zgon 20-letniego Polaka nastąpił wskutek zatrucia czadem, wynika z dokumentu prokuratury stanu Meksyk, w którym w lutym doszło do tragicznego zdarzenia. Instytucja odrzuciła też i skrytykowała wcześniejsze spekulacje portalu Onet.pl, zgodnie z którymi zgon miał nastąpić w związku z pobraniem polskiemu obywatelowi narządów.

Przedstawiciele FGJEM, choć odmówili komentarza do sprawy zmarłego w Meksyku Polaka, w przekazanym komunikacie dotyczącym śledztwa napisali, że dochodzenie ruszyło po zgonie, który „nie nastąpił w sposób gwałtowny”.



Prokuratura stanu Meksyk sprecyzowała w piśmie, że śledztwo zainicjowano 14 lutego po tym, jak służby medyczne potwierdziły zgon 20-letniego obywatela Polski. Meksykański wymiar ścigania podkreślił, że ciało znalezionego w jednym z mieszkań Polaka „nie miało żadnych zewnętrznych ran”.



FGJEM zaznaczyła, że choć dochodzenie trwa, to z dotychczasowych badań wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obywatela Polski było zatrucie tlenkiem węgla.





Drugi zatruty Polak

źródło: PAP, Onet

„Należy dodać, że w budynku, w którym znaleziono zwłoki znajdował się też inny młody człowiek narodowości polskiej, u którego stwierdzono początki zatrucia również tlenkiem węgla. Został on przewieziony do szpitala na terenie jego rezydencji” – poinformowała prokuratura; dodała, że stan zdrowia Polaka poprawia się.Władze prokuratury stanu Meksyk skrytykowały polskie media za przygotowanie artykułu dezinformującego opinię publiczną w Polsce i w Meksyku.co sugerowały polskie media; informacja ta trafiła nawet do naszych krajowych mediów” – napisała meksykańska prokuratura.25 lutego. Portal poinformował, że jeden z obywateli polskich zmarł, a drugi jest w śpiączce. „Ten, który nie żyje, stracił prawdopodobnie nie tylko nerkę, ale też inne organy” – pisał Onet.pl.