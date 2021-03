Aukcyjne rekordy van Gogha i Churchilla. Jedno z dzieł należało do Angeliny Jolie

Jedyny obraz namalowany przez Winstona Churchilla podczas II wojny światowej, który do tej pory należał do Angeliny Jolie, został sprzedany za rekordową kwotę 8,2 mln funtów (11,5 mln dolarów) na aukcji w Londynie. To najdroższe płótno, jakie wyszło spod ręki byłego premiera Wielkiej Brytanii. Z kolei nowojorski dom aukcyjny Christie’s sprzedał rysunek autorstwa Vincenta van Gogha, zatytułowany „La Mousme” („Młoda dziewczyna”), za rekordowe 10,4 mln dolarów.

Obie aukcje przeprowadzono w poniedziałek 1 marca.





Prezent Churchilla dla Roosevelta

#wieszwiecej Polub nas

Najdroższe dzieło Vincenta van Gogha

Obraz Vincenta van Gogha „La Mousme” (fot. Art Images via Getty Images)

Obraz „Wieża Meczetu Księgarzy” przedstawiający największy meczet w Marrakeszu o zachodzie słońca, z górami Atlas w tle, był prezentemdla prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.Krajobraz został sprzedany przez syna Roosevelta po jego śmierci i kilka razy zmieniał właścicieli. W 2011 r.kupił go w prezencie swojej ówczesnej partnerce, Angelinie Jolie, płacąc za niegoNa początku tego roku Jolie wystawiła dzieło na sprzedaż w londyńskim domu aukcyjnym Christie's. Aktorka nie wyjaśniła, dlaczego pozbywa się tego dzieła. Podczas aukcji przeprowadzonej 1 marca anonimowy kupiec z Belgii kupił go za 8,2 mln funtów.Podczas aukcji Belg nabył jeszcze dwa inne obrazy Churchilla. Do tej pory najwyżej zlicytowanym płótnem słynnego polityka był obraz „Staw ze złotą rybką w Chartwell” – w 2014 r. osiągnął cenę 1,7 mln funtów.Także w poniedziałek, tym razem w nowojorskim domu aukcyjnym Christie’s, sprzedano za rekordową sumę – w przypadku tego artysty –

Giovanna Bertazzoni, wiceprzewodnicząca kolekcji XX i XXI wieku w Christie's, powiedziała, że był to jeden z najlepszych rysunków, jakie kiedykolwiek wykonał van Gogh. – Technicznie innowacyjny, z niesamowicie różnorodnym zakresem pociągnięć, linii i kropek – wskazała.



Dzieło powstało latem 1888 roku w Arles we Francji. Jego nazwa nawiązuje do bestsellera Pierre'a Lotiego, „Madame Chrysantheme”, historii francuskiego oficera marynarki wojennej, który poślubił Japonkę.

Sprzedawca i kupujący pozostają anonimowi, jednak na stronie internetowej magazynu „The Art Newspaper” możemy przeczytać, że sprzedawcą jest Thomas Gibson, kolekcjoner sztuki z Londynu, który w 1983 r. odkupił dzieło od poprzedniego właściciela.





Długa historia z nazistami w tle

źródło: pap

Magazyn przypomina, że autor podarował rysunek swojemu przyjacielowi, Australijczykowi Johnowi Russelowi, który sprzedał go w 1920 r. podczas aukcji w Paryżu.Kiedy naziści doszli w Niemczech do władzy, Hirschland uciekł do Holandii, skąd później emigrował do USA. Wcześniej, w maju 1940 r., rysunek został mu skonfiskowany przez okupujących Holandię Niemców. „The Art Newspaper” wskazuje, że, od którego właściciel odzyskał je w 1956 r.