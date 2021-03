Uderzą w urzędników, nie w oligarchów. Sankcje UE za aresztowanie Nawalnego

Unijne sankcje wobec Rosjan za aresztowanie Aleksieja Nawalnego i odesłanie do kolonii karnej zostały ostatecznie zaakceptowane. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że została sfinalizowana procedura pisemna w tej sprawie.

Zgodnie z oczekiwaniami, żaden kraj nie zgłosił zastrzeżeń do wczorajszej decyzji ambasadorów unijnych państw. Sankcje obejmą rosyjskich urzędników, ale nie oligarchów.



Na czarną listą zostały wpisane cztery osoby. Są to szef Komitetu Śledczego, który podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji, dowódca Gwardii Narodowej, szef służby więziennej oraz prokurator generalny.





Zielone światło

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Zielone światło dla nałożenia sankcji dali w ubiegłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów.którzy finansują reżim Władimira Putina, o to samo apelowali również współpracownicy Aleksieja Nawalnego.Zobacz także: Władze Rosji potwierdziły wysłanie Nawalnego do kolonii karnej Jednak jednomyślna zgoda była tylko co do objęcia sankcjami rosyjskich urzędników.Nie przewidują one natomiast przypadków korupcji co praktycznie uniemożliwia objęcia nimi oligarchów. Nie brak jednak głosów, między innymi w Parlamencie Europejskim, że należałoby ten przepisy rozszerzyć także o działalność korupcyjną.