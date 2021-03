Zaskakująca kryjówka 17-latka. Chował się przed policją

17-letni mieszkaniec Piły miał zostać doprowadzony do sądu. Kiedy funkcjonariusze przyjechali do jego domu, nastolatek przed funkcjonariuszami ukrył się w podwieszonym pawlaczu.

Jak podkreślił mł. asp. Jędrzej Panglisz z KPP w Pile, „wysiłek i kreatywność młodego człowieka przegrały z doświadczeniem dzielnicowych i policjantów Referatu ds. Nieletnich”.



– Dzielnicowi z Piły i funkcjonariusze Referatu ds. Nieletnich, realizując nakaz doprowadzenia nieletniego mieszkańca Piły do sądu, udali się do jego domu. Na miejscu zastali matkę poszukiwanego. Oświadczyła, że syna nie ma w domu i że można to sprawdzić, jeżeli jej nie wierzą – podał.



Panglisz zaznaczył, że policjanci nie uwierzyli w zapewnienia matki nastolatka i postanowili „rozejrzeć się” po mieszkaniu.



– W trakcie sprawdzenia lokalu policjanci na początku nie znaleźli poszukiwanego. Jednak przed wyjściem z mieszkania zwrócili uwagę na pawlacz znajdujący się w przedpokoju.To właśnie tam chłopak schował się przed policjantami – wskazał Panglisz.Ostatecznie 17-latka udało się doprowadzić do sądu.