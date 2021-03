Powrót do nauki w szkołach. Na kilkanaście dni w czerwcu?

Kiedy pozostałe klasy wrócą do nauczania stacjonarnego w szkołach? – Niestety w tej chwili takiego terminu zadeklarować nie możemy, ze względu na brak przewidywalności, jeżeli chodzi o epidemię – mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Nauka zdalna i stacjonarna. Nowe rozporządzenie od marca

Kiedy powrót do szkół?

W poniedziałek weszła w życiew sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, z wyjątkiem uczniów z woj. warmińsko-mazurskiego , którzy wracają do nauki zdalnej.O lockdownie w szkołach i oczekiwanym jego końcu mówił w wp.pl rzecznik rządu. Pytany,odparł, że nie może wskazać konkretnego terminu ze względu na stale zmieniającą się sytuację pandemiczną.

– W tej chwili takiego terminu zadeklarować nie możemy, ze względu na brak przewidywalności, jeżeli chodzi o epidemię, o to, w jaki sposób będzie się rozwijał program szczepień, bo to jest zależne od dostaw. Przez najbliższy czas to będą lekcje zdalne – mówił.



– Pamiętajmy o tym, że zeszły rok pokazał, że już maj, czerwiec był lepszy pod kątem zakażeń, też o wiele więcej jesteśmy nauczeni, jak się zachowywać, będzie wyszczepionych kilka milionów osób, w tym osoby z grup ryzyka. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym duża część osób będzie mogła wrócić do nauki, ale czy to będzie maj, czy czerwiec – teraz zadeklarować tego nie można – podsumował.



Pytany, czy widzi sens w tym, żeby np. otwierać szkoły w ostatnich tygodniach roku szkolnego w czerwcu, potwierdził. – Nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu osobistego, nawet w kontekście wystawienia ocen. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to każdy tydzień jest cenny, aby to wykorzystać – mówił.

