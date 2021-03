Raper T.I. nie zagra w „Ant-Manie”. W tle zarzuty o molestowanie

Clifford Joseph Harris Jr., znany pod swoim pseudonimem scenicznym T.I., w dwóch pierwszych częściach „Ant-Mana” wcielał się w drugoplanową rolę członka ekipy pomagającej tytułowemu bohaterowi, Scottowi Langowi. Rapera nie zobaczymy jednak w przygotowywanej właśnie trzeciej części filmu zatytułowanej „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Informacja ta zbiegła się w czasie z oskarżeniami, jakie pod adresem rapera i jego żony wysunęło kilka pragnących zachować anonimowość kobiet.

W poniedziałek 1 marca T.I. oraz jego żona Tiny Harris zostali oskarżeni przez sześć kobiet o podawanie im narkotyków i późniejsze molestowanie. Do tych zdarzeń miało dochodzić przez ostatnie szesnaście lat. W molestowaniu mieli brać również udział współpracownicy rapera i jego żony. Wśród zarzutów pojawia się także gwałt i porwania. Miało do nich dojść w Los Angeles, Georgii i na Florydzie. Oskarżani zaprzeczają tym zarzutom i nazywają je „bezpodstawnymi”.

„Te zarzuty to nic innego jak kontynuacja obskurnej kampanii rozpoczętej w mediach społecznościowych. Państwo Harrisowie błagają wszystkich, aby nie dali się nabrać na te oczywiste próby manipulowania prasą i nadużywania wymiaru sprawiedliwości” – czytamy w oświadczeniu przedstawionym przez prawnika rapera i jego żony.



Według informacji udzielonych portalowi „Variety” przez osoby związane ze studiem Disneya, decyzja o nieuwzględnieniu rapera w obsadzie trzeciej części „Ant-Mana” nie ma nic wspólnego z poniedziałkowymi oskarżeniami. Miała ona zostać podjęta dużo wcześniej, a T.I. od dawna nie był brany pod uwagę w kontekście filmu „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.



Film jest wciąż w fazie przygotowania. Jego premierę zaplanowano na rok 2022, ale dokładna data nie jest znana. W rolach głównych ponownie zobaczymy w nim Paula Rudda, Evangeline Lilly, Michaela Douglasa i Michelle Pfeiffer.

