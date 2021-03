Poważny wypadek na Woli. W aucie butla z acetylenem

W Al. Prymasa Tysiąclecia zderzyły się rano dwa samochody osobowe i auto dostawcze. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, z powodu wypadku są utrudnienia w ruchu.

Do wypadku doszło około godz. 6.30. – Na trasie w kierunku al. Jerozolimskich doszło do zderzenia renaulta, dacii i kii. Pasażer z renault został przewieziony do szpitala – powiedziała asp. szt. Małgorzata Wersocka z biura prasowego KSP.



Policjantka dodała, że kierowcy byli trzeźwi. – Z uwagi na fakt, że w pojeździe renault znajdowała się butla z acetylenem na miejsce wezwano straż pożarną – przekazała.





Utrudnienia w ruchu

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Są utrudnienia w ruchu. Na miejscu tworzą się korki. –– poinformowała Małgorzata Wersocka z biura prasowego KSP.Zobacz także: 15-latka z Warszawy kilkakrotnie raniła nożem matkę