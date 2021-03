Poseł PO o kulisach buntu w partii. „Wielu członków mówi o odejściu”

Wielu członków PO w różnych rozmowach mówi o faktycznym zamiarze odejścia z partii – przyznaje poseł Platformy Ireneusz Raś. Przedstawiciel „konserwatywnego skrzydła” ugrupowania i przeciwnik narzucanej przez jego władze liberalizacji aborcji stwierdził, że „PO skręca w złym kierunku”, czemu sprzeciwiają się także wyborcy, z którymi spotyka się w regionie. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Raś zauważa też, że coraz bardziej do głosu dochodzi środowisko Grzegorza Schetyny, mające swój pomysł na kryzys w partii.

Powodem zamieszania jest przyjęte w lutym przez zarząd PO stanowisko partii w kwestii aborcji. Wypracowane postulaty zaprezentowano później jeszcze w trakcie konferencji prasowej Borysa Budki z częścią posłanek ugrupowania. Jednym z punktów jest tzw. „Nowa umowa społeczna”, która zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem.





Konserwatyści listy piszą. Chcą referendum

Temu pomysłowi od tygodni wyraz sprzeciwu daje tzw. konserwatywne skrzydło PO. W liście wysłanym do zarządu grupa 21 parlamentarzystów PO zaznaczyła, że nie zgadza się na koncepcje zmierzające do zapewnienia „aborcji na życzenie”, podkreślając zalety tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r. Sygnatariusze listu opowiedzieli się też za referendum.Jednym z polityków frakcji przeciwnej liberalizacjijest poseł Ireneusz Raś. Parlamentarzysta PO w rozmowie z Wirtualną polską mówi o rozmowach, jakie prowadzi z partyjnymi kolegami i koleżankami, w których tłumaczy im, że „skręcają w złym kierunku”.

– Z jednej strony PiS odwracał aborcją w sposób cyniczny uwagę od problemów pandemii, z drugiej weszliśmy w grę pod tytułem „aborcja jest okej”. Obydwa kierunki są złe. Słyszałem od kolegów i koleżanek, że Platforma nie zaproponowała przecież „aborcji na życzenie”, ale ciężko tego bronić w podkrakowskich mniejszych miejscowościach – argumentuje poseł z Małopolski.





Raś: Nitras w gorącej wodzie kąpany

Coraz głośniej o Hołowni i Schetynie

Jak dodaje, „coś jest” w głosach osób mówiących, ze. Odnosi się też do kwestii bardziej liberalnych członków PO. Wskazując na posła Sławomira Nitrasa ocenił, że „często jest w zbyt gorącej wodzie kąpany”, a podobni jak on chcą „zrobić milowy krok ideowo-programowy i przejść na lewo”. Temu sprzeciwiają się jednak partyjni konserwatyści.I to właśnie głosy konserwatywnego skrzydła PO – zdaniem Rasia – przeważają w partii.– Gdy rozmawiam z działaczami PO, nie tylko w dużych miastach, ale zwłaszcza w małych miejscowościach i na wsi, widzę, że tonie mieszczą się w naszym mainstreamie. Nie odpowiadają wrażliwości większości ludzi, którzy nie pełnią ważnych funkcji, ale na ich barkach opierają się wszystkie kampanie. To oni wieszają plakaty i roznoszą ulotki – zauważa polityk.Odnosi się też do niedawnych pogłosek mówiących o jego transferze do Polski 2050 Szymona Hołowni. Spekulacje na ten temat ocenia jednak jako „próbę wypchnięcia go poza PO”.

– Myślę, że ta informacja mogła być budowana przez kogoś, kto zna sympatie lokalnych polityków samorządowych – podsumował, pytany o możliwość przejścia do Hołowni radnych małopolskiego sejmiku wojewódzkiego z Platformy.



Ireneusz Raś wskazuje, że w PO ścierają się różne wizje światopoglądowe i odnotowuje przy tym udział byłego przewodniczącego partii.



– Nie zapominajmy, że jest również środowisko Grzegorza Schetyny, które mówi o powrocie do źródła – co mi się bardzo podoba. Wielu członków PO w różnych rozmowach mówi o faktycznym zamiarze odejścia z partii. Co się wydarzy? Nie wiem – przyznaje.



