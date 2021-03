Zaskakujące dane ws. luki VAT w Polsce. Najnowsze analizy

Najnowsze analizy Fundacji CASE, która co roku przygotowuje raporty dla Komisji Europejskiej, są dobre dla Polski. Wszystko wskazuje na to, że luka VAT za rok 2020 w naszym kraju będzie jeszcze niższa niż rok wcześniej.

Spór rządu i TVN o lukę VAT. Ekspert wyjaśnia szczegóły – W 2015 r. dochody z VAT wynosiły około 123 mld zł, a w 2020 r. będzie to już prawdopodobnie około 185 mld zł. Łatwo policzyć, że daje to ponad 60... zobacz więcej

O sprawie poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak czytamy w badaniach Fundacji CASE, „luka w VAT, która jest różnicą między tym, co budżet otrzymał z podatku od towarów i usług, a kwotą, którą powinien dostać, biorąc pod uwagę stan gospodarki, może być w 2020 r. nawet minimalnie mniejsza niż w 2019 r.”



Przedstawiciele fundacji wskazują, że luka w 2020 r. mogła być mniejsza o 1-1,5 pkt proc. w porównaniu z 2019 r. „Oznaczałoby to, że wyniosła 8,7-8,2 proc. potencjalnych wpływów” – zaznaczono.



Zobacz także: Premier do PO: Podwyżką podatków zasililiście mafie VAT-skie



Wyjaśniono, że są to szacunkowe dane, więc ostateczne wyniki w tej sprawie nie są jeszcze znane.



W ostatnim czasie dużo mówiło się o luce VAT. Opozycja podkreślała, że na tym polu rząd nie ma dużych sukcesów.



Szef rządu Mateusz Morawiecki przypomniał w odpowiedzi, że w roku 2015 (ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej) wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł. Gdy władzę przejęło PiS wpływy były już tylko większe, a w roku 2020 wzrosły aż do 184 mld zł.

Dochody budżetu państwa z #VAT w latach 2008-2020 w mld zł. pic.twitter.com/CWBuAKPMkK — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 20, 2021