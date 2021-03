Tusk próbował zakpić z Obajtka. Suski: To jest po prostu zawiść

Donald Tusk wypowiada się źle o prezesie Orlenu Danielu Obajtku, bo dziś Orlen przynosi rekordowe zyski, a za rządów Tuska rekordowe zyski miały mafie paliwowe – powiedział w programie „#Jedziemy” wiceszef klubu PiS Marek Suski.

Suski komentował w TVP Info słowa szefa EPP Donalda Tuska o prezesie PKN Orlen Danielu Obajtku, że nie wie, czy Obajtkowi powierzyłby prowadzenie stacji benzynowej.



– To jest trochę taka zawiść, bo za czasów Donalda Tuska właściwie można było powiedzieć, że za chwilę wszystkie firmy upadną. Orlen dzisiaj przynosi rekordowe zyski; za czasów rządu Donalda Tuska to mafie paliwowe miały rekordowe zyski – powiedział Suski.



– Po pierwsze to zazdrość, a po drugie – wojna polityczna, bo Donald Tusk jest wciąż guru dla naszej opozycji i atakuje zupełnie bezpardonowo i bezpodstawnie prezesa Obajtka, który został ostatnio poddany ogromnemu atakowi, który wydaje się być spowodowany tym, że ma sukcesy – dodał wiceszef klubu PiS.



Donald Tusk pytany w TVN24, czy szanse prezesa Orlenu na zostanie premierem są stracone po tzw. taśmach Obajtka, odparł, że dużo poważniejsze i bardziej bulwersujące niż słowa Objatka jest to, czy „on i wielu innych mianowanych przez PiS najwyższych urzędników państwowych, prezesów państwowych spółek ma podstawowe kwalifikacje nie tylko etyczne, ale merytoryczne”. – Ja bym się zastanawiał, czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej, a nie Orlenu – stwierdził Tusk. W reakcji na tę wypowiedź Obajtek zwrócił się do Tuska na Twitterze: „Pragnę przypomnieć, że Orlen w ciągu ostatnich 5 lat wypracował 26,2 mld zł zysku; w czasie 8 lat rządów PO-PSL było to łącznie 2,9 mld zł” . Prezes Orlenu zaznaczył też, że obecnie spółka wydaje na inwestycje trzy razy więcej pieniędzy niż miało to miejsce za czasów PO-PSL. „Spokojnego wieczoru” – zakończył swój wpis Obajtek.

źródło: TVP Info, PAP

W 2020 r. PKN Orlen osiągnął 3,4 mld zł zysku netto, uwzględniając zysk na nabyciu Energi. Wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży - 86,2 mld zł.