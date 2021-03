Zmiany w Sejmie. Poparcie dla kilku partii znacznie wzrosło

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je PiS, które ma przewagę 15 pkt. proc. nad Koalicją Obywatelską – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań.

Z badania wynika, że głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość deklaruje 32,9 proc. , co oznacza wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania IBRiS ze stycznia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 18,2 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Na trzecim miejscu jest ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z wynikiem 17,3 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.).



Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Lewica ( 10,1 proc. , wzrost o 1,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska ( 5,9 proc. , wzrost o 0,4 pkt proc.), Konfederacja ( 5 proc. , spadek o 2,4 pkt proc.). Odpowiedzi „Nie wiem/Trudno powiedzieć” udzieliło 10,6 proc. Respondentów.



Badanie przeprowadzono w dniach 17-28 lutego br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).



W badaniu 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą Więcej niż co czwarty badany stwierdził, że „zdecydowanie nie” zagłosowałby w wyborach (28,5 proc.).

