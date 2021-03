Nigeryjscy porywacze uwolnili uczennice

Władze stanu Zamfara w północno–zachodniej Nigerii oznajmiły we wtorek, że miejscowa grupa przestępcza wypuściła porwane w piątek uczennice ze szkoły średniej w mieście Jangebe. Nie podano liczby uwolnionych dziewcząt; wcześniejsze doniesienia mówiły o porwaniu 317 osób.

„Chwała Bogu! Z radosnym sercem ogłaszam uwolnienie porwanych uczennic ze szkoły w Jangebe” – napisał na Twitterze gubernator stanu, Bello Matawalle, dodając, że do uwolnienia doszło po „pokonaniu kilku przeszkód podłożonych przeciwko naszym wysiłkom”. Polityk załączył do wpisu zdjęcia uczennic wychodzących ze szkolnych autobusów.





Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP