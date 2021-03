Wysokie mandaty za brak maski. Ilu ukarano, ilu odmówiło, co z przepisami?

Sypią się kolejne kary za brak maseczek. W ciągu zaledwie doby policjanci nałożyli ponad 1,5 tys. mandatów w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zakrywania ust i nosa – informował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Od chwili wprowadzenia nakazu ukarano w ten sposób już blisko 300 tys. osób. Jakie kary grożą za lekceważenie obowiązku noszenia maseczki i jaka jest podstawa prawna?

KORONAWIRUS – RAPORT



W poniedziałek rzecznik KGP przekazał, że od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa policjanci pouczyli ponad 221 540 osób.



– 287 600 ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 43 500 przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu – podkreślił insp. Ciarka.





Jakie kary za brak maseczki? Kwota mandatu

Czy można nie przyjąć mandatu za brak maseczki?

Policja za brak maseczki wystawia mandaty nawet do 1 tys. zł. Taką wysokość przewiduje znowelizowana jeszcze w listopadzie 2020 r.. Przepisy sankcjonują nakładanie mandatów na osoby zdrowe, które uchylają się od obowiązku noszenia maseczek.Policja może też skierować sprawę do sanepidu, który za niestosowanie się do przepisów może nakładać kary administracyjne od 5 do nawet 30 tys. zł.Każdy obywatel ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz może skierować sprawę do sądu. Jak wynika z informacji KGP, taką opcję wybrało dotąd 43,5 tys. osób.Insp. Mariusz Ciarka zauważa, że w przypadku skierowania wniosków do sądu – jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów – w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń.– Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wykroczeń odnoszących się wprost do nakazów, zakazów i ograniczeń zakończyło wszelkie dyskusje w zakresie egzekwowania przepisów przez funkcjonariuszy – powiedział.

Podstawę do egzekwowania przepisów stanowi znowelizowany art. 116 Kodeksu wykroczeń. Jak dodaje rzecznik KGP, analiza wniosków o ukaranie skierowanych do sądu wskazuje, że w zdecydowanej większości obwinieni są skazywani.





Podstawa prawna a brak maseczki: rozporządzenie w dzienniku ustaw

Kto jest zwolniony z obowiązku noszenia maseczki?

źródło: portal tvp.info

W sobotę 27 lutego weszło w życie. Dotyczy ono m.in. zakazu osłaniania ust i nosa tylko kominami, chustami czy przyłbicami.Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, jednak, najlepiej z odpowiednią specyfikacją medyczną.W rozporządzeniu wskazano również przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa. Są z niego zwolnione m.in.: • dzieci do ukończenia piątego roku życia,• osoby ze względu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,• osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,• osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania,• dodatkowo – maseczki nie trzeba mieć założonej w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym, ogrodzie zabytkowym, w rodzinnym ogródku działkowym albo plaży.