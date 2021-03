List otwarty pracowników TVN. „Cała prawda całą dobę wyjaśniona”

Pracownicy TVN wysłali do mediów list otwarty, w którym ujawnili nieprawidłowości w stacji. – Myślę, że prawda o TVN-ie, można powiedzieć całą dobę, została wyjaśniona, chociaż do całkowitego wyjaśnienia, co tam się dzieje, daleka droga – powiedział w programie „#Jedziemy” poseł PiS Marek Suski.

List otwarty pracowników TVN

Władze Discovery i TVN konsekwentnie odmawiają odpowiedzi na trudne pytania w mailach, dlatego proszę żeby tą drogą odnieśli się do treści listu dziennikarzy TVN



W poniedziałek ukazał się list otwarty pracowników TVN, który został przesłany Telewizji Polskiej.wśród których znalazły się osoby z kierownictwa stacji.„Wiele osób publicznych, w tym najwyższe kierownictwo TVN Grupa Discovery Kasia Kieli z mężem i Edward Miszczak z partnerką, przyjęło poza kolejnością szczepienia przeciwko COVID-19 przeznaczone dla służb medycznych (Grupy 0). W wyniku tego wybuchła »afera szczepionkowa«. Należało stawić temu czoła, powiedzieć prawdę, przyznać się do błędu” – czytamy w liście.Treść listu skomentował w TVP Info poseł– Myślę, że prawda o TVN-ie, można powiedzieć całą dobę, została wyjaśniona, chociaż– powiedział poseł.

W ocenie parlamentarzysty ten list pokazuje to, „z czym się spotykaliśmy”. – Mimo tego nastawienia, jakie w stosunku do nas było serwowane zatrudnianym w TVN osobom, to dziennikarze poza kamerą mówili: „ja jestem na śmieciówce, nic nie mam do powiedzenia” – mówił.



– Dziennikarze, którzy spełniają misję nienawiści do PiS , potrafili się skarżyć, co się w stacji dzieje, teraz po tych doniesieniach dowiedzieliśmy się, jak tam rzeczywiście było. To stajnia Augiasza, to wszystko co my obserwowaliśmy w stosunku do nas, teraz okazało się, że to jest pewną praktyką. Swoich ludzi traktowali w sposób niedopuszczalny , a stacja, kiedy została przejęta przez Discovery uznała, że to jest kapitał zagraniczny to są nietykalni – komentował.



Zdaniem posła PiS stacji wydawało się, że wszystko jej wolno. – Ale sami pracownicy tego nie wytrzymali i napisali list do właścicieli. To jest zagadkowe, dlaczego właściciele dowiadują się o nieprawidłowościach, łamaniu prawa... I zamiast sprawę wyjaśnić, to tym osobom, które za tym procederom stoją, przesłały ten list, by zrobiły porządek z tymi osobami, które skarzą się na nieprawidłowości w TVN . Nie jest to praktyka normalna – podkreślił.

