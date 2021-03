Dzień Kobiet 2021 zbliża się wielkimi krokami. Jak zaplanować ten dzień?

Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku święto obchodzimy 8 marca. Skąd się ono wzięło? Przez dekady komunizmu w Polsce najpopularniejszymi prezentami z okazji Dnia Kobiet były goździki i rajstopy. Jakie podarunki są dziś najpopularniejsze?

Miłość przez internet. Polacy mistrzami Europy Nie od dziś wiadomo, że jesteśmy narodem romantyków. Nie zmieniło tego pojawienie się nowych technologii i nowoczesnych narzędzi komunikacji. Jak... zobacz więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet ma długą historię i w tym roku będzie świętowany już po raz 111.





Historia Dnia Kobiet

Kiedy wypada święto pań?

#wieszwiecej Polub nas

Jaki prezent na Dzień Kobiet?

Po raz pierwszy świętowano go w 1910 roku, a genezy upatruje się w protestach kobiet pracujących w fabrykach w Nowym Jorku. Ten dzień miał promować równouprawnienie polityczne i ekonomiczne kobiet. Dziś święto jest przede wszystkim okazją do okazania szacunku kobietom.W Polsce Międzynarodowy Dzień Kobiet był powszechnie obchodzony w czasach PRL. Paniom wręczano wówczas w zakładach pracy upominki; co roku. Były też okolicznościowe przemowy i akademie. Po upadku komunizmu tradycja pozostała, choć utraciła propagandowy wydźwięk. Młode pokolenie obchodzi je nieobciążone skojarzeniami z PRL-owskimi zwyczajami.Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Dopiero w kolejnych latach, gdy do świętowania dołączały kolejne kraje,W tym roku święto wypada w poniedziałek.

Po okresie PRL święto utraciło swój propagandowy charakter, a wielu uważa je za relikt minionej epoki.



Nadal jednak to doskonała okazja, by wyrazić szacunek i docenić kobiety – nie tylko z najbliższego otoczenia, ale wszystkie napotkane tego dnia.



Dzień Kobiet to także doskonała okazja do wręczania prezentów. Najpopularniejsze przy tej okazji są kwiaty, a zaraz po nich czekoladki. Niektórzy panowie kupują swoim wybrankom biżuterię lub sukienki.



Dobrym pomysłem może być też przygotowanie ręcznie napisanych listów, w których, w kilku słowach, przekażemy jak wiele znaczy bliska nam kobieta. Dla wielu będzie to cenniejszy prezent niż ten kupiony w sklepie.





Dzień Kobiet a koronawirus. Pomysły na spędzenie tego wyjątkowego dnia

źródło: portal tvp.info

Dobrym pomysłem będzie także wspólnie zjedzony posiłek. Ponieważ z powodu epidemii COVID-19 restauracje w Polsce są nadal zamknięte, stwarza to okazję, by wspólny obiad czy kolację przygotować samodzielnie.