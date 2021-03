Więcej miejsca na biwaki na dziko w polskich lasach

Od 1 maja zwiększy się liczba obszarów w polskich lasach, gdzie będzie można legalnie zorganizować biwak. Jakie zasady obowiązują podczas takiego wyjazdu oraz jakie nowości się z tym wiążą? Opowiadała o tym w programie „Wstaje Dzień” rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych Anna Malinowska.

Wraz ze wzrostem zainteresowania spędzania wolnego czasu w lesie i nocowania tam na dziko, Lasy Państwowe wprowadzają nowe możliwości i zwiększają obszar, na terenie którego można rozbić biwak.



– Nie będzie to tylko 65 tys. hektarów, ale dużo więcej, dlatego, że chcemy, aby każde nadleśnictwo na swoim terenie wyznaczyło do 1 maja taki obszar do nocowania na dziko – mówiła Malinowska.





Jakie zasady obowiązują w ramach biwaku w lesie?

⛺Dobry news z rana!�� Dyrektor Generalny LP podpisał zgodę na przekształcenie programu pilotażowego dla osób... Pubblicato da Lasy Państwowe su Martedì 23 febbraio 2021

W #LasyPaństwowe przybędzie obszarów do zanocowania na dziko! ��️��

Będziemy dążyć do tego, aby w każdym z 429 nadleśnictw teren, gdzie można w ten sposób zanocować liczył ok. 1500 ha. Nowe obszary zaczną funkcjonować od 1️⃣ maja tego roku. Więcej ��https://t.co/QFeFXsTad3 pic.twitter.com/VqmPkmDwAu — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) February 24, 2021

Nocleg może być pod namiotem, „pod chmurką” i na hamaku. Należy jednak pamiętać o zakazie rozpalania ogniska w lesie. Jak zapowiada Malinowska, nowością ma być możliwość używania kuchenek gazowych na dotychczasowych terenach pilotażowych. Jeżeli jednak nocleg dotyczy więcej niż dziewięć osób i powyżej dwóch nocy, pobyt należy zgłosić nadleśnictwu.Jak zauważa Malinowska, nie wolno zostawiać po sobie śladu. – Teren, na którym nocujemy, na dziko musi być doprowadzony do poprzedniego stanu – mówiła rzecznik prasowa Lasów Państwowych.