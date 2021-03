Wiosna jeszcze poczeka. We wtorek możliwe deszcze

Wtorek pochmurny z możliwymi deszczami, rano mogą wystąpić mgły znacznie ograniczające widoczność. Tylko w niektórych miejscach temperatura nieznacznie przekroczy 10 stopniu Celsjusza. W nocy należy spodziewać się przymrozków.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będzie rozległy wyż z centrami nad Czechami i Morzem Północnym, na północnym wschodzie i wschodzie kontynentu zaznaczy się wpływ niżu znad Morza Barentsa wraz z frontami atmosferycznymi. Przeważający obszar Polski będzie w zasięgu wspomnianego wyżu, tylko do północno-wschodnich regionów kraju przybliży się chłodny front atmosferyczny, związany z niżem znad Morza Barentsa. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie bez większych zmian.



W dzień na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tu możliwy słaby deszcz lub mżawka.





Uwaga na mgły

źródło: pap

Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 st. C do 12 st. C na, Ziemi Lubuskiej i Małopolsce, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach oraz na wybrzeżu wschodnim i północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/godz.We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwa mżawka. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i północno-zachodni.. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, początkowo północno-zachodni i północny, później zmienny.Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie powoli rosnąć.