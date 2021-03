Straż Kapitolu w rozsypce. Wielu funkcjonariuszy rozważa odejście

Po zamieszkach z 6 stycznia w budynkach amerykańskiego Kongresu wielu funkcjonariuszy straży Kapitolu rozważa przejście na emeryturę lub rozpoczęcie pracy w innych służbach – przekazał szef reprezentującego ich związku zawodowego Gus Papathanasiou.

– Wielu funkcjonariuszy uprawnionych do przejścia na emeryturę poważnie zastanawia się nad złożeniem stosownych dokumentów. Od 6 stycznia kilku oficerów już przeszło na emeryturę – powiedział Papathanasiou. Część młodszych strażników Kapitolu – jak dodał – rozważa przejście do innych służb mundurowych.



Szef związku za problem uznał „brak zaufania do naszego kierownictwa, które wyraźnie zawiodło nas 6 stycznia” i powiedział, że inne agencje „oferują lepsze warunki pracy”. Wezwał Kongres do ich poprawienia, by „stawić czoła zwiększonemu zagrożeniu bezpieczeństwa”.



Straż Kapitolu jest krytykowana za reakcję na atak z 6 stycznia, gdy zwolennicy ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa siłą wtargnęli do gmachu amerykańskiego parlamentu. Tłum przerwał zatwierdzanie przez Kongres wyborczej wygranej Demokraty Joe Bidena, parlamentarzyści zostali ewakuowani. Demonstranci domagali się powieszenia wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

źródło: pap

. Po szturmie dwóch funkcjonariuszy popełniło samobójstwo. W związku z atakiem zarzuty postawiono setkom osób.Z zeznań byłych funkcjonariuszy wyłania się ochrona Kapitolu zaskoczona liczbą uczestników zamieszek 6 stycznia oraz ich przygotowaniem i komunikacją. Problem stanowił też przepływ między służbami informacji wywiadowczych, dotyczących ostrzeżeń przed szturmem.