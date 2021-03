Praca marzeń. Wybrańcy będą oglądać serial „Przyjaciele”

Wielu z nas robiło to dla czystej przyjemności, teraz można dostać za to sowitą zapłatę. Best Value Schools, witryna z rankingiem szkół wyższych i uniwersytetów, szuka pięciu idealnych kandydatów, którzy otrzymają zapłatę za oglądanie pierwszych pięciu sezonów serialu komediowego „Przyjaciele”.

„Zapłacimy pięciu fanom po 1000 dolarów za obejrzenie każdego odcinka pierwszych pięciu sezonów przebojowego serialu komediowego z lat 90., dzięki czemu nawet w tych trudnych czasach dystansu społecznego możesz spędzać czas z »Przyjaciółmi« – i otrzymać za to nagrodę!” – brzmi ogłoszenie opublikowane na stronie Best Value Schools.



Jakie kryteria powinien spełniać idealny kandydat? Bycie fanem serialu z pewnością pomoże; kandydat musi mieć ciekawe konto w mediach społecznościowych, bo poza oglądaniem wybrani uczestnicy będą relacjonować swój „przyjacielski” maraton na kanałach społecznościowych. Po obejrzeniu wszystkich odcinków pierwszych pięciu sezonów przygotują ranking swoich ulubionych odcinków, który również zostanie opublikowany w mediach społecznościowych.



Aby aplikować, należy mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. Należy też wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Best Value Schools, dołączyć linki do mediów społecznościowych i krótki opis (200 słów), który nie pozostawi złudzeń, że jest się idealnym kandydatem do tej „wymarzonej pracy”. Zgłoszenia można składać do 31 marca.









