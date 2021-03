„Alarm!”. Mord w Kłodzku. Śmierci Hani można było zapobiec?

Trzyletnia Hania z Kłodzka została zabita przez matkę, 30-letnią Lucynę K., i jej konkubenta, 25-letniego Łukasza B. Najpierw skatowali, a potem polewali lodowatą wodą jedną z trzech córek kobiety. Sprawcy usłyszeli zarzuty zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. – Biła dzieci, znęcała się nad nimi. Co one musiały przeżyć… Jestem całym sercem, żeby za to odpowiedzieli – mówi reporterom programu „Alarm!” babcia Hani. Sąsiedzi od dawna zgłaszali, że w rodzinie dochodzi do awantur. Być może gdyby nie opieszałość albo wręcz obojętność urzędników, dziewczynka dziś by żyła...

