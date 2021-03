Koronawirus. Kolejne 300 mln dawek szczepionek dla UE

Komisja Europejska podpisała umowę z firmą Moderna na dostawy dodatkowych 300 mln dawek szczepionek przeciw koronawirusowi. Pierwszy kontrakt z koncernem przewidywał dostawy 160 mln dawek.

KORONAWIRUS – RAPORT



Z informacji Komisji wynika, że 150 mlnw dodatkowych dawek Moderny ma być dostarczonych do Unii Europejskiej w tym roku, a druga połowa w przyszłym.



– To kolejny krok na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie Europejczykom szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepień w ciągu roku – skomentowała komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides.





Wsparcie dla partnerów

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

. – Dysponując takim zestawem będziemy w stanie dostarczyć szczepionki nie tylko naszym obywatelom, ale także naszym sąsiadom i partnerom – dodała przewodniczącaUrsula von der Leyen.Nowa umowa z firmą Moderna przewiduje też możliwość przekazywaniaw formie darów krajom o niższych dochodach lub przekierowania ich poza Unię, do innych europejskich krajów. Polska jest w grupie krajów, które zabiegały, by część szczepionek nazamówionych przez Unię została dostarczona do krajów Partnerstwa Wschodniego.Na unijny rynek szczepionki dostarczają oprócz Moderny także BioNTech i Pfizer oraz AstraZeneca.