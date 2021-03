Niepokoje w Armenii. Premier proponuje przyspieszone wybory

W Erywaniu, stolicy Armenii, w poniedziałek odbyły się jednocześnie dwa wiece – zwolenników premiera Nikola Paszyniana i tych, którzy żądają jego ustąpienia za klęskę w Górskim Karabachu. Szef rządu ponownie zaproponował przeprowadzenie przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie wyborów przedterminowych – z taką propozycją wystąpił w poniedziałek podczas wiecu na Placu Republiki w centrum Erywania premier Paszynian. Jak podaje radio Azatutyun, Paszynian zaproponował również przeprowadzenie jesienią referendum konstytucyjnego. Jak ocenił, dobrym wariantem byłby powrót do „półprezydenckiej” formy rządów.



Na prospekcie Bagramiana odbywał się w tym samym czasie protest przeciwników premiera, którzy żądają jego dymisji. Ormiańska opozycja domaga się jego ustąpienia po tym, gdy 9 listopada ubiegłego roku podpisał porozumienie z Azerbejdżanem o zawieszeniu ognia w Górskim Karabachu.



Kilkanaście partii opozycyjnych zapowiedziało wówczas kontynuowanie protestów aż do skutku, to znaczy do odejścia Paszyniana, krytykowanego za „kapitulację” i zdradę interesów państwa. Sam premier wielokrotnie zapowiadał, że nie zamierza ustąpić.



Kryzys nasilił się na skutek sporu pomiędzy premierem a sztabem generalnym armii Armenii w ubiegłym tygodniu. Sztab zażądał ustąpienia szefa rządu, ten odpowiedział żądaniem zwolnienia szefa sztabu. Nie zgadza się na to prezydent kraju Armen Sarkisjan – dekret w tej sprawie odesłał premierowi bez podpisu. Premier Armenii Nikol Paszynian (fot. PAP/EPA/NAREK ALEKSANYAN)

Przedterminowe wybory?

Występując w poniedziałek Paszynian przeprosił zebranych za „błędy swoje i rządu”. Oznajmił również, jak podaje radio Azatutyun, że przedterminowe wybory pozwolą sprawdzić, czy społeczeństwo „mu wybaczyło”.Premier już w grudniu proponował przeprowadzenie przedterminowych wyborów.We wrześniu ubiegłego rokupodjął próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem – separatystycznym regionem, de iure będącym jego częścią, a od połowy lat 90. XX wieku kontrolowanym przez Ormian.Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.