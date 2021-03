Łukaszenka zwolnił syna z funkcji doradcy

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zwolnił swojego syna Wiktara ze stanowiska prezydenckiego doradcy ds. bezpieczeństwa. 26 lutego Wiktar Łukaszenka został szefem Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej był nim przez 24 lata sam Alaksandr Łukaszenka.

Jak wyjaśniła służba prasowa Łukaszenki, Wiktar Łukaszenka został zwolniony w związku z zajęciem „wybieralnego stanowiska” – szefa Narodowego Komitetu Olimpijskiego.



Agencja BiełTA poinformowała z kolei, powołując się na służbę prasową Alaksandra Łukaszenki, że jego syn znalazł się w gronie osób, którym przyznano stopnie generalskie. Wiktar Łukaszenka jest obecnie generałem majorem rezerwy.



W piątek odbyły się „wybory” szefa NOK. Kandydatów było dwóch – Alaksandr i Wiktar Łukaszenkowie. Ten pierwszy, który sprawował funkcję szefa NOK od 1997 roku, odstąpił to stanowisko synowi. – Ja nie planowałem startować na następną kadencję. Jeśli was to urządza, przekazuję wam swojego syna – powiedział Łukaszenka senior.

Alaksandrowi Łukaszence proponowano jeszcze, by kandydował na nowe stanowisko honorowego przewodniczącego NOK, ale nie skorzystał on z tej możliwości.Wiktar jest najstarszym synem Alaksandra Łukaszenki. Ma 45 lat.