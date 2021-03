„Pamięć i Tożsamość”. Wręczono wyjątkowe nagrody

Halina Łabonarska, pośmiertnie Grzegorz Królikiewicz oraz Muzeum Powstania Warszawskiego za organizację koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki” zostali uhonorowani Platynowymi Ryngrafami I Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”. Uroczysta Gala odbyła się w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w siedzibie Telewizji Polskiej.

Podczas uroczystości nagrodzono najlepsze produkcje Festiwalu. Złote Ryngrafy otrzymali: w kategorii Koncert i widowisko: „Anioły Grudnia – koncert z okazji 50-lecia grudnia 1970”; w kategorii Teatr: „Dziady" i Teatr Wierszalin; a w kategorii Film i serial fabularny: „Ludzie i bogowie”.



Nagroda dla najlepszego Filmu i serialu dokumentalnego przypadła „Geniuszom i marzycielom”, a w kategorii rekonstrukcja powędrowała do „Wojny światów”. Natomiast koncert „Abba Ojcze. Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” okazał się bezkonkurencyjny w kategorii Dziedzictwo św. Jana Pawła II.



Platynowe i Złote Ryngrafy symbolizują pamięć o poległych bohaterach narodowych. Nagrody wręczyli Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej i Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu TVP S.A.



– Ojczyzna jest tam skąd nasz ród, tam gdzie jesteśmy. Ojczyzna może być w niewoli, może nie spełniać naszych marzeń, ale przez przestrzeń wewnętrznej wolności, którą daje kultura staje się zaczynem nowego zrywu i odbudowy. I stąd pomysł na ten festiwal. Nie ma pamięci, nie ma tożsamości bez uniwersalnego języka międzypokoleniowej komunikacji, jaką jest kultura – mówił prezes Kurski.

Nowe tory

źródło: TVP Info, PAP

– I kiedy przychodziliśmy do telewizji pięć lat temu wiedzieliśmy, że tutaj jest największe wyzwanie, żeby przestawić tory telewizji publicznej na to wyzwanie i na te wartości, na ten kierunek aksjologiczny, który wiąże się z odbudową polskiej tożsamości, odbudową polskiej wspólnoty, naszej narracji, obrony naszych racji w obszarze i tożsamości – podkreślił.Jak zaznaczył, obecnie po pięciu latach doszli do wniosku, że „to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć »sprawdzam« i pokazać dorobek w obszarze kultury, pamięci i tożsamości”. – I odkryliśmy, ku własnemu samozadowoleniu, że możemy pokazać 100 produkcji, 400 godzin w różnych gatunkach telewizyjnych - serialu, filmu, dokumentu, teatru, widowisk, w których naprawdę jest się czym pochwalić – dodał prezes TVP.Podczas Gali wystąpili między innymi: Katarzyna Moś, Sebastian Karpiel-Bułecka, zespół Golec uOrkiestra oraz Janusz Radek. Galę poprowadzili Agata Konarska i Tomasz Wolny. Gościem wydarzenia był Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.I Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość” rozpoczął się 22 lutego. Z uwagi na pandemię koronawirusa, przygotowany został w formule on-line. Przez tydzień na stronie dedykowanej festiwalowi widzowie zobaczyli blisko 100 produkcji i koprodukcji tożsamościowych, powstałych w TVP w latach 2018-2020.Na stronie fkn.tvp.pl zanotowano 250 tys. wyświetleń z ponad 70 krajów. W dniach 26-28 lutego wyselekcjonowane propozycje I Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość” obejrzało w Warszawie w „Nove Kino Wisła” blisko pół tysiąca osób.