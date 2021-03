Dzień rosyjskiego ataku na Polskę może być świętem narodowym na Białorusi

Aleksandr Łukaszenka zaproponował, aby uznać dzień, w którym Związek Radziecki napadł na II Rzeczpospolitą podczas II wojny światowej, za święto narodowe na Białorusi – informuje „Rzeczpospolita”.

Prezydent Białorusi podczas Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego (OZL) dwa tygodnie temu mówił o potrzebie „pojednania narodu”. Zaproponował nowe święto państwowe na wzór tego obchodzonego od kilkunastu lat w Rosji. Białorusini mają do wyboru dwie daty: 17 września lub 14 listopada – obie odnoszą się do wydarzeń z 1939 r. Na stronie OZL ruszyło głosowanie w tej sprawie.



„17 września 1939 r. rozpoczął się wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej, w wyniku którego doszło do zjednoczenia Zachodniej Białorusi i BSRR” – napisano na stronie OZL. „Druga data dotyczy przyjęcia uchwały Rady Najwyższej BSRR dotyczącej »przyjęcia zachodniej Białorusi w skład BSRR«” – pisze „Rz”.





ten dzień (17 września 1939 r. – red.) symbolizuje klęskę i upokorzenie.



– Przyzwyczailiśmy się już, że władze mają negatywny stosunek do mniejszości polskiej, oddają hołd tym, którzy mordowali Polaków. W białoruskich miastach nie tylko roi się od pomników „działaczy" komunistycznych organów represyjnych, ale też od „ulic 17 Sientiabria" (17 września). Znajdziemy je m.in. w Grodnie czy Brześciu” – dodał.



