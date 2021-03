Z budynku na Żoliborzu zniknęła tablica prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Z budynku przy ul. Suzina 3 na warszawskim Żoliborzu zniknęła tablica upamiętniająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – O braku tablicy dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych. Nie mamy wiedzy na temat przyczyny jej zniknięcia – powiedziała rzecznik prasowa Żoliborza Donata Wancel.

Tablica upamiętniająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego została odsłonięta w połowie maja 2015 roku. Została ufundowana przez dwójkę radnych m.st. Warszawy – Olgę Johann i Michała Grodzkiego. Zawieszono ją na budynku, w którym urodził się i mieszkał Lech Kaczyński, przy ul. Suzina 3 na warszawskim Żoliborzu.



W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział: prezes PiS Jarosław Kaczyński, córka zmarłego prezydenta – Marta Kaczyńska, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Krzysztofa Bugla, władze dzielnicy i liczni parlamentarzyści PiS, m.in. Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak.



W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że tablica upamiętniająca Lecha Kaczyńskiego zniknęła. Do sprawy odniosła się rzeczniczkę Urzędu Dzielnicy Żoliborz. – O braku tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdującej się na budynku przy ul. Suzina 3, dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych – powiedziała Donata Wancel, dodając, że urzędnicy nie mają wiedzy na temat przyczyny jej zniknięcia.

źródło: twitter, polsatnews

– Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z zarządcą budynku – Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową „Żoliborz Centralny”. Pracownik administracji spółdzielni także był zaskoczony jej brakiem. Z informacji przekazanych nam przez zarządcę –trudno więc nam się odnieść do przyczyn zniknięcia tej tablicy – tłumaczyła rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Żoliborz.Wskazała, że nie była to ani inicjatywa urzędu, ani spółdzielni mieszkaniowej. – Sprawa na pewno będzie wyjaśniana – zapewniła.– Tablica została ufundowana w 2015 roku przez dwójkę radnych m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przeprowadził formalną procedurę i uzyskanie pozwoleń na jej powieszenie, a utrzymaniem i bieżącą konserwacją zajmuje się Spółdzielnia WSM Żoliborz Centralny – dodała.Dla mnie jest to zwykły akt wandalizmu – powiedział z kolei sędzia Wiesław Johann, mąż radnej Olgi Johann, która ufundowała tablicę.Podkreślił, że tablica znajdowała się w przestrzeni publicznej i została umieszczona na budynku