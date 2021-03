Czy groby Bieruta, Różańskiego i Brystiger zostaną przeniesione? Premier: Powinni być napiętnowani

Premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z Arkadiuszem Gołębiewskim, reżyserem i twórcą Festiwalu Filmowego NNW (Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci), z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie wykluczył przeniesienia grobów stalinowskich zbrodniarzy. – Osoby, które wysługiwały się łajdakom, powinny być napiętnowane, a nie mieć miejsce w alei zasłużonych. Z tym tematem też trzeba będzie się zmierzyć – zapowiedział premier.

Szwagrzyk: Kaci Żołnierzy Wyklętych powinni stanąć przed sądem [WIDEO] Jeżeli powiemy, że żaden z sędziów wydający wyroki śmierci w Polsce w okresie stalinizmu nie został skazany i żaden z prokuratorów także nie został... zobacz więcej

Ten temat powraca od dłuższego czasu. Choć od upadku PRL minęły już ponad trzy dekady, to wciąż nie zdecydowano się na przeniesienie szczątków komunistycznych katów.



W najbardziej eksponowanym miejscu warszawskiej nekropolii w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach od lat 50. chowani byli m.in. komunistyczni zbrodniarze.



Centralną oś alei zamyka grobowiec Karola Świerczewskiego, spoczął tam także Bolesław Bierut. Nieopodal pochowana została Julia Brystygier, a na pobliskim Cmentarzu Żydowskim spoczął Tadeusz Różański.



Tymczasem na sąsiadującej z Aleją Zasłużonych Łączce wciąż trwają poszukiwania szczątków ofiar zastrzelonych w komunistycznych więzieniach.

#wieszwiecej Polub nas

Mówił o tym w dzisiejszej rozmowie transmitowanej na Facebooku Mateusz Morawiecki.



– Jeśli chodzi o godne upamiętnienie ofiar, to jestem gorącym zwolennikiem, aby takie miejsce powstało. Założenie architektoniczne Łączki jest bardzo ważnym elementem na mapie pamięci, ale to nie wszystko – powiedział premier.





Kaci obok ofiar

Szef rządu odniósł się także do faktu, iż „.”– Osoby, które wysługiwały się łajdakom, powinny być napiętnowane, a nie mieć miejsce w alei zasłużonych.– zapowiedział premier.Jak zaznaczył, to długi proces. – Trzeba zbierać dokumenty, tworzyć prace naukowe, które będą przenikać do świadomości powszechnej. Dzięki temu będziemy mogli wypracować– dodał.Według premiera oprócz państwowych obchodów konieczna jest oddolna pielęgnacja pamięci o uczestnikach powojennego zbrojnego podziemia. – Ten dzień przywraca prządek moralny: dobro-zło, bohater-zdrajca. Dla mnie to jest coś niezwykle ważnego, bez tego trudno mi sobie wyobrazić jakiś azymut wspólnoty, jakim jest Polska, jakim są Polacy – podkreślił.– To wielka i bardzo ważna sprawa, która w porządku moralnym ustawia kwestie tego, kto stał po właściwej stronie, i dzięki temu, że zostało to jednocześnie uczynione dniem pamięci narodowej, dniem pamięci o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych, nabrało to charakteru państwowego – zauważył.

Żołnierze wyklęci w popkulturze

źródło: facebook

– Ale to jest tylko jedna część naszej pamięci, ta państwowa, ta ogólnonarodowa. Inna to zaangażowanie ludzi, pielęgnowanie pamięci poprzez poszczególne miejsca, poszczególne osoby czyli – powiedziałbym – w mikroskali – zastrzegł Morawiecki. – To wielkie zadanie, które tylko do pewnego stopnia spoczywa na barkach państwa, musi być jednocześnie zakorzenione i bardzo promowane oddolnie – zaznaczył.– Szczególnie mi zależy, żeby temat wszedł do popkultury, żeby wszedł poprzez filmy, seriale, różnego rodzaju wydarzenia oddolne, do serc, umysłów, zainteresowań młodzieży – wyznał szef rządu.Podczas rozmowy był także pytany, jak na jego dorastanie i budzenie się postaw patriotycznych wpłynęło obcowanie ze środowiskiem żołnierzy podziemia niepodległościowego i ich rodzinami. – To było bardzo ważne przeżycie i doświadczenie, bo wiele z tych osób brało później udział w tym »karnawale Solidarności«, w działalności Solidarności Walczącej – mówił. Wspominał rodzinę Lazarowiczów, w tym Zbigniewa, z którego synem się przyjaźnił, a który opowiadał mu o działalności antykomunistycznej.Premier dopytywany, ile w Solidarności Walczącej jest z Żołnierzy Wyklętych i czym Kornel Morawiecki, jego ojciec, mógł się inspirować. –– powiedział.– Mieliśmy świadomość tego, że oni złożyli najwyższą ofiarę – ofiarę ze swojego życia. W imię czego? W imię wolnej, suwerennej, solidarnej, sprawiedliwej Rzeczpospolitej – podkreślił premier. – W latach 80. nawiązywaliśmy do nich bezpośrednio" - przyznał Morawiecki. W tym kontekście wymienił między innymi Rolanda Winciorka, który znajdował się w kręgu bliskich znajomych jego ojca Kornela i w Solidarności Walczącej.