Szwagrzyk: Kaci Żołnierzy Wyklętych powinni stanąć przed sądem [WIDEO]

Jeżeli powiemy, że żaden z sędziów wydający wyroki śmierci w Polsce w okresie stalinizmu nie został skazany i żaden z prokuratorów także nie został skazany, to jak możemy mieć poczucie, że ludzi, którzy mają krew na rękach, we właściwy sposób rozliczono? (…) Jeżeli mówimy o naszych Żołnierzach Wyklętych jako o bohaterach i honorujemy ich, to ludzie, którzy doprowadzali do ich śmierci, ich likwidacji, powinni stanąć przed sądem Rzeczypospolitej i za swoje czyny sprzed lat odpowiedzieć – powiedział w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

– Rzecz nie polega na tym, żeby ludzi starych wsadzać do więzień. Rzecz polega na tym, żeby ich we właściwy sposób osądzić, skazać na karę. I być może potem, ze względu na ich stan zdrowia i podeszły wiek nie umieszczać w innych warunkach niż tylko szpitalne – wyjaśnił gość programu.



Prof. Szwagrzyk stwierdził także, że Żołnierze Niezłomni, którzy po 1944 r. walczyli z systemem komunistycznym, to „tacy sami powstańcy, jak powstańcy listopadowi, styczniowi i warszawscy”.



– Wobec Żołnierzy Wyklętych stosuje się jednak inną optykę. Usiłuje się – wyciągając jakieś pojedyncze, niegodne fakty, jakieś smutne zdarzenia – mówić o wspaniałym zrywie antykomunistycznym poprzez perspektywę pojedynczych zdarzeń. To ocena zdecydowanie niesprawiedliwa. Ludzie, którzy walczyli po wojnie z systemem komunistycznym, zasługują na naszą pamięć i szacunek – powiedział wiceprezes IPN, który kieruje Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu.





Polskie podziemie niepodległościowe

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość". 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim komuniści zamordowali siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia „WiN". Walka polskiego podziemia niepodległościowego, najpierw z Sowietami, później z komunistycznymi władzami trwała od 1944 do 1963 r. By upamiętnić ofiary tej egzekucji i wszystkich zaangażowanych w antykomunistyczne zbrojne podziemie, 1 marca jest od 2011 r. obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.