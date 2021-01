Europa powitała Nowy Rok 2021

Archipelag Azorów, oddalony o 1500 km od wybrzeży Portugalii, do której należy, był ostatnim regionem Unii Europejskiej, który o 2 nad ranem czasu polskiego powitał Nowy Rok. Godzinę wcześniej nadejście 2021 r. świętowano w Irlandii i w nienależącej do UE Islandii.

Tu Nowy Rok już przywitano W Japonii i Korei Południowej w czwartek o godz. 16 polskiego czasu rozpoczął się Nowy Rok. Na głównym placu Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, w... zobacz więcej

Rozpoczęcie Nowego Roku celebrowano w tym czasie również w Londynie. Noworoczne obchody zbiegły się z zakończeniem godzinę wcześniej, gdy w Brukseli wybiła godzina 00:00, okresu przejściowego i ostatecznym opuszczeniem przez ten kraj Unii Europejskiej.



Większość państw Europy Zachodniej i Środkowej rozpoczęła Nowy Rok w tym samym czasie, co Warszawa. Jednak takie kraje, jak Grecja, Bułgaria, Rumunia i kraje bałtyckie, jako bardziej wysunięte na wschód, świętowały nadejście Nowego Roku jeszcze o godzinę wcześniej.



Tegoroczne obchody mają ograniczony charakter i odbywają się głównie wirtualnie ze względu na pandemię, która pochłonęła już 1,7 mln ofiar śmiertelnych Covid-19. Całkowita liczba zakażeń na świecie sięga już 82 mln. Osoby te zaraziły się w ciągu minionego roku.



„Epidemia sprawiła, że miliardy osób zostały zmuszone do pozostania w domach i świętowania w gronie najbliższych” – podsumowuje AFP, dodając, że w pamięci żyjących pokoleń "nigdy jeszcze nie było Sylwestra, który by przypominał obecny.

#wieszwiecej Polub nas

Pierwsze kraje witają Nowy Rok W południe polskiego czasu Nowy Rok powitały Nowa Zelandia, Fidżi oraz Tonga. Najwcześniej – o godzinie 11 – 2021 rok rozpoczął się we wsi Poland,... zobacz więcej

Władze większości krajów Unii zachęcały swych obywateli do pozostania w domach i organizowania kameralnych imprez z udziałem nie więcej niż sześciu osób. W niektórych krajach, jak we Francji, wprowadzono godzinę policyjną, by ograniczyć spontaniczne przemieszczanie się ludności.

Jako pierwsza na świecie, o 11 przed południem 31 grudnia czasu polskiego, powitała nadejście Nowego Roku ludność Wyspy Bożego Narodzenia i innych wysp grupy Line Islands należącego do Republiki Kiribati na Oceanie Spokojnym. Państwo to obejmujące 32 atole i 1 wyspę koralową, rozciąga się na powierzchni 3,5 mln kilometrów kwadratowych, w trzech strefach czasowych.



Również mieszkańcy Samoa i Tonga weszli wtedy w nowy okres. Następnie nadejście Nowego Roku świętowała Nowa Zelandia i Australia. Gdy Nowozelandczycy otwierali butelki z szampanem, w Warszawie była godz. 12 w południe.



W Wuhan w Chinach, gdzie w grudniu 2019 r. wybuchła tragiczna w skutkach epidemia, ludzie zebrali się w centrum miasta, by odliczać nadejście 2021 r. Chińczycy uczestniczący w zgromadzeniu ulicznym - pierwszym tak licznym od wybuchu epidemii, stosowali się do zasad dystansowania społecznego i mieli maseczki.



W godzinach rannych czasu polskiego nadejście Nowego Roku świętują w Ameryce Południowej i Północnej. Jako ostatni Nowy Rok powitają mieszkańcy należących do USA Hawajów. W Polsce będzie wtedy godz. 11 w piątek. Jeszcze przez godzinę lub dwie rok 2020 pozostanie na niezamieszkałych wyspach na zachód od Hawajów.