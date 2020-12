Trump podsumował rok. „Ameryka nigdy nie była tak potężna jak teraz”

Donald Trump wygłosił blisko pięciominutowe przemówienie, w którym podsumował 2020 rok. Sporą jego część zajęła walka z koronawirusem, którą jego zdaniem Amerykanie wygrali.

– Pokonaliśmy „chinavirus” (dosłowne tłumaczenie „chińskiego wirusa” – przyp. red.). Nikt nie wierzył, że do końca roku będziemy mieli do dyspozycji szczepionki. A nam udało się to osiągnąć – powiedział ustępujący prezydent.



Donald Trump stwierdził też: – Stworzyliśmy kraj potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Tak długo jak będziemy lojalni wobec swojego kraju, oddani naszym obywatelom i wierni Wszechmocnemu Bogu, możemy być pewni, że najlepsze jest dopiero przed nami. Niech was Bóg błogosławi i niech Bóg błogosławi Amerykę.