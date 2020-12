Giertych przyjął zlecenie, by pozwać członków zarządu Pekao S.A.

„Przyjąłem zlecenie od dr L. Czarneckiego na pozwanie członków zarządu Pekao S.A. Proszę o kontakt na adres kancelarii tych członków zarządu, którzy nie głosowali za przejęciem Idea Banku S.A” – napisał Roman Giertych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku. 3 stycznia 2021 r. bank ten zostanie przejęty przez Pekao. Informację podał BFG. Zapewniono, że klienci Idea Banku będą obsługiwani tak jak dotąd, od poniedziałku jego oddziały będą dostępne pod szyldem Pekao.



„Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce” – napisano w czwartkowym komunikacie BFG.



Dodano, że wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. „W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych” – podano.



Główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej Leszek Czarnecki poinformował, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.



Teraz do sprawy odniósł się Roman Giertych, który poinformował, że przyjął od Czarneckiego zlecenie w sprawie przymusowej restrukturyzacji.

Przyjąłem zlecenie od dr L. Czarneckiego na pozwanie członków zarządu Pekao S.A. Proszę o kontakt na adres kancelarii tych członków zarządu, którzy nie głosowali za przejęciem Idea Banku S.A. — Roman Giertych (@GiertychRoman) December 31, 2020

