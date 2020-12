Noworoczne orędzie prezydenta RP. „Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków!”

– Był to rok pełen dramatów, wyrzeczeń i cierpienia. Z głębokim współczuciem obejmuję rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. Niech Nowy Rok przyniesie państwu pocieszenie i ukojenie – mówił rozpoczynając swoje noworoczne orędzie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że „my, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem w walce z pandemią koronawirusa”.

– Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie; serdecznie za to dziękuję – powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym.



– W nadchodzącym roku musimy wzmocnić polską gospodarkę; od nas zależy, jak szybko wrócimy na ścieżkę dynamicznego wzrostu - mówił. Jak dodał, witamy nowy 2021 rok „mądrzejsi o trudne doświadczenia”, z nadzieją, że będzie lepszy niż 2020 r.

Uratowano miliony miejsc pracy

źródło: pap

Prezydent podziękował w szczególności „tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom i wszystkim służbom medycznym”, a także żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom innych służb mundurowych oraz wolontariuszom wspomagającym działania medyczne i opiekuńcze.Podziękował też nauczycielom, „którzy od wielu miesięcy pełnią swoją ogromnie ważną misję w całkowicie nowych warunkach”, a także „przedsiębiorcom, którzy mimo epidemii dają świadectwo swoich kompetencji i umiejętności, a zarazem dbają o miejsca pracy, swoich współpracowników i ich rodziny”.– Uratowanie milionów miejsc pracy Polek i Polaków to jeden z największych sukcesów tego mijającego roku. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom - dzięki przeznaczeniu ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm - udało się mimo kryzysu nie dopuścić do powrotu masowego bezrobocia. Działania te muszą być kontynuowane w nadchodzącym roku, szczególnie w odniesieniu do branż, które zostały najmocniej dotknięte skutkami pandemii – oświadczył prezydent.