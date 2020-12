W Belgii surowe obostrzenia w sylwestra

Zaproszenie tylko jednego gościa na sylwestra, zakaz sprzedaży i odpalania fajerwerków, zgromadzenia na zewnątrz tylko do 4 osób. To niektóre obostrzenia, do których muszą zastosować się Belgowie. Ciągle obowiązuje też godzina policyjna.

„Brussels Times” przypomina, że w całej Belgii obowiązują surowe restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.





W sylwestra surowiej niż w Boże Narodzenie

W ostatni dzień 2020 rokuw związku z pandemią COVID-19. Każde gospodarstwo domowe może przyjąć tylko jednego gościa. W całym kraju obowiązuje generalny zakaz sprzedaży lub odpalania sztucznych ogni.W sylwestra zasady są nawet surowsze niż w Boże Narodzenie. Gospodarstwa domowe mogą przyjąć tylko jednego gościa. Oznacza to, że nie ma możliwości zaproszenia osoby dorosłej wraz z dziećmi.W przypadkuobowiązują te same zasady. A więc wyjątek z Bożego Narodzenia, który pozwalał singlom na zaproszenie dwóch osób do domu, teraz nie obowiązuje.Na zewnątrz muszą być stosowane ogólne zasady dotyczące zgromadzeń, co oznacza, że ludzie mogą spotykać się maksymalnie z czterema osobami, przy jednoczesnym zachowaniu odległości.

Obowiązuje godzina policyjna

źródło: pap

Dodatkowo, tak jak na Boże Narodzenie, jeśli uroczystości odbywają się w ogrodzie, musi być bezpośredni dostęp do niego z ulicy. Osoby zaproszone do ogrodu nie mogą wejść do domu, aby napić się drinka czy nawet skorzystać z toalety.Nadal obowiązuje godzina policyjna i w sylwestra nie będzie żadnych wyjątków. We Flandrii godzina policyjna obowiązuje od północy do 5:00, a wod 22:00 do 6:00.Każdemu, kto złamie przepisy dotyczące walki z pandemią, grożą grzywny od 250 euro. Kary za udział w zorganizowanej imprezie zamkniętej zostały podniesione do 750 euro. W przypadku organizatorów grzywny wzrosły z 750 do 4000 euro, czyli do ustawowego maksimum.W sylwestra policja przeprowadzi kontrole. Funkcjonariusze pojawią się przed domem lub mieszkaniem, jeśli sąsiedzi zgłoszą naruszanie obostrzeń.