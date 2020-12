Cały rok na jednym zdjęciu. Lewandowski pokazał swoje puchary

Jeśli szukalibyśmy w świecie sportu piłkarza, który zrealizował wszystkie swoje marzenia, to jednym z nich byłby bez wątpienia Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w nietypowy sposób podsumował minione dwanaście miesięcy. 32-letni napastnik wrzucił w media społecznościowe wymowne zdjęcie.

„Obudziłem się w takim towarzystwie. Wersja wzbogacona” – napisał na Instagramie piłkarz Bayernu Monachium.



Polski piłkarz leży w wielkim łóżku otoczony wywalczonymi w 2020 roku pucharami. Wśród nich m.in. wielki puchar za wygranie Ligi Mistrzów po pokonaniu w finale PSG w sierpniowym finale w Lizbonie.



Wielkie złote trofeum to DFB Pokal czyli Puchar Niemiec, w zdobyciu którego Polak miał wielki udział. To Lewandowski strzelił dwie bramki w finałowym spotkaniu z Bayerem Leverkusen.



Pozostałe wyróżnienia to nagrody za zwycięstwo w Superpucharze Niemiec i Superpucharze Europy i Bundeslidze.



Do tego dochodzą indywidualne laury w tym najważniejsza za tytuł piłkarza roku wg FIFA a także wygranie plebiscytu Tuttosport i Globe Soccer Award, które Lewy odebrał tuż po świętach Bożego Narodzenia w Dubaju.

To nie koniec laurów. Lewandowski otrzymał wyróżnienie jako król strzelców poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, a także najlepszy napastnik i piłkarz wg UEFA.



Łącznie Lewandowski wygrał w tym roku 25 trofeów i przeróżnych plebiscytów.



Za Polakiem przemawiają także liczby. W sezonie 2019/20 strzelił 55 goli w 47 meczach, 34 w 31 spotkaniach Bundesligi i 15 w Champions League.

Oby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Latem reprezentacja Polski weźmie udział w mistrzostwach Europy. Od dyspozycji Lewandowskiego będzie zależał ewentualny sukces Biało-Czerwonych.